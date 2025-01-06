Almanya’da Ana Muhalefet Lideri Merz’in Vatandaşlık Yasası Değişikliği Tepki Topladı

Almanya'da Tartışmalı Vatandaşlık Yasası Değişikliği

Almanya'nın ana muhalefet partisi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) lideri ve başbakan adayı Friedrich Merz, eskihtir vatandaşlığa geçişi kolaylaştıran yeni yasada değişiklik yapma planlarını açıkladı.

Merz'in önerisi, çifte vatandaşlığı kısıtlamayı ve bu durumu "gerekçelendirilmesi gereken bir istisna" olarak tanımlamayı içeriyor. Bu açıklama, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve diğer muhalefet partilerinden sert eleştiriler aldı.

Eleştirilerin Merkezi: İkinci Sınıf Vatandaşlık

SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, Merz'in yasadaki değişiklik planını, Alman vatandaşlığına geçenleri "ikinci sınıf vatandaş" olarak görmek olarak nitelendirerek tepkisini dile getirdi. Esken, Merz'in popülist söylemlerle toplumda bölücülük yaptığını ve onun başbakanlık için uygun biri olmadığını vurguladı.

Sol Parti Eş Başkanı Jan van Aken da Merz'in söylemlerini ırkçı olarak değerlendirerek, bunu ülkenin doğruları arasında bir ayrım yapmak olarak tanımladı. Van Aken, insanların kalıcı oturum haklarının tehlikeye atılmasının ırkçılıkla eşdeğer olduğunu belirtti.

Ekonomik Uyarılar ve İkna Edici Savlar

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, Merz'in önerisinin sonuçlarının "vatandaşlıkta iki sınıflı bir topluma" yol açacağı konusunda uyardı. Fratzscher, bu tür değişikliklerin toplumsal uyumu olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Yeni Vatandaşlık Yasası Neleri Getiriyor?

Almanya'da 27 Haziran 2024'te yürürlüğe giren yeni Vatandaşlık Yasası, yabancıların Alman vatandaşlığına geçişini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Yasanın temel değişiklikleri arasında:

Yasal ikamet süresinin 8 yıldan 5 yıla düşürülmesi,

Belirli koşulları sağlayanların bu sürenin 3 yıla kadar inebilmesi,

Almanya'da doğan çocukların, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede bulunması durumunda vatandaşlık alabilmesi,

Vatandaşlık isteyenlerin kendi ülkelerinin kimliğinden vazgeçme şartının kaldırılması.

Merz, bu yeni yasaların sorun yarattığını ifade ederek, çifte vatandaşlık konusunun acilen gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.