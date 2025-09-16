Almanya'da Aşırı Sağcı Silahlı Grup Şüphesiyle 8 Kişiye Operasyon

Almanya'nın 3 eyaletinde, aşırı sağcı silahlı grup kurma şüphesiyle 8 kişiye 13 adreste arama yapıldı; 4'ünde ruhsatsız silah şüphesi ve Nisan 2025'te silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 12:25
Almanya'da aşırı sağcı silahlı grup iddiasıyla operasyon

Celle Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin üç eyaletinde aşırı sağcı silahlı grup kurdukları şüphesiyle 8 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma ortak yürütüldü

Açıklamada, operasyonun Terörle Mücadele Merkezi ile Aşağı Saksonya Eyalet Kriminal Dairesinin ortak soruşturmaları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Aramalar, Aşağı Saksonya, Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde yapıldı.

Operasyonun detayları

Şüphelilerin 32 ile 57 yaş arasında olduğu, toplam 13 mekânda arama yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, şüphelilerden dördünün ruhsatsız silahlara sahip olduğunun değerlendirildiği vurgulandı.

Ayrıca, açıklamada Nisan 2025'te şüphelilerden birinde bir tabancaya ve mühimmata el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Soruşturmanın devam ettiği ve yetkililerin konuyla ilgili çalışmalara sürdüğü bildirildi.

