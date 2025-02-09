DOLAR
35,87 -0,26%
EURO
36,86 -0,02%
ALTIN
3.309,15 -0,07%
BITCOIN
3.432.049,08 0,6%

Almanya'da Başbakan Scholz ve Merz Televizyonda Tartıştı: Seçimler Yaklaşıyor

Almanya'da yaklaşan erken seçimler öncesi Başbakan Scholz ve muhalefet lideri Merz, televizyon tartışmasında önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 23:58
Almanya'da Başbakan Scholz ve Merz Televizyonda Tartıştı: Seçimler Yaklaşıyor

Almanya'da Başbakan Scholz ile Merz Arasında Kritik Tartışma

Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleşecek olan erken seçimlere iki hafta kala, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz ile muhalefet lideri Friedrich Merz, televizyon ekranlarında bir araya geldi. Kamu yayıncıları ARD ve ZDF'nin 90 dakikalık canlı yayında, seçmenlere partilerinin seçim vaatlerini aktaran iki lider, ülkenin geleceği hakkında önemli meseleleri tartıştı.

Başbakan Scholz’un Suçlamaları

Başbakan Scholz, muhalefet adayı Merz'i aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile işbirliği yapmakla suçlayarak, onun için "güvenilmez biri" tanımını yaptı. Scholz, mevcut hükümetin göç politikalarını eleştirerek, düzensiz göç konusunda daha kısıtlayıcı önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Merz'in Yanıtı

CDU lideri Merz ise bu suçlamaları reddederek, "Mültecilere yönelik bir öneri için AfD ile destek vermek, işbirliği yapmak anlamına gelmez" dedi. İki lider arasındaki tartışmalar, göç politikaları dışında ekonomi ve vergi politikaları gibi konuları da kapsadı.

Ekonomik Kriz ve Enerji Politikaları

Merz, Almanya’nın içinde bulunduğu ekonomik durgunluğa dikkat çekerek, "İşsizlik ve iflas rakamları felaket seviyesinde" ifadesini kullandı. Scholz ise, "Ukrayna'yı ben işgal etmedim. Bu Putin'in eylemleri ve ekonomik sonuçları var" yanıtıyla durumu savundu. Ayrıca, Merz'in, nükleer santrallerin kapatılması hakkında eleştirilerine yanıt olarak, bu politikanın ekonomik kalkınmayla ilgisi olmadığını söyledi.

Seçim Sonrası Endişeleri

Kamu yayıncısı ARD'nin son anketine göre, seçmenlerin %69'u seçim sonrası istikrarlı bir hükümet kurulamaması konusunda büyük endişeler taşıyor. Anket sonuçları, Merz'in liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri %31 ile birinci sırada, AfD %21 ile ikinci sırada, Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti ise yalnızca %15 oy oranında kalıyor.

Henüz seçimler öncesinde, en kalabalık televizyon tartışmasının 16 Şubat Pazar günü yapılması planlanıyor. Bu tartışmada, Scholz ve Merz'in yanı sıra AfD'li Alice Weidel ve Yeşillerden Ekonomi Bakanı Robert Habeck da yer alacak.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonunda 28 Düzensiz Göçmenin Cesedi Bulundu
2
Bakan Kacır: Bölgesel İşbirlikleri Türkiye'nin Kalkınma Hedefleri İçin Önemli
3
Ankara'da Sürücü Kavgasında Beyzbol Sopasıyla Araç Hasarı
4
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Cumhurbaşkanı Seçimi Türkiye'nin En Önemli Meselesi
5
Suriye'de Yasaklı Film 'Kötü Oğul' İlk Kez Gösterimde
6
Dışişleri Bakanı Fidan: Kudüs'teki Değişim Kabul Edilemez
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Oğlu Ferhat Yılmaz Evlendi

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!