Almanya'da Başbakan Scholz ve Merz Televizyonda Tartıştı: Seçimler Yaklaşıyor

Almanya'da Başbakan Scholz ile Merz Arasında Kritik Tartışma

Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleşecek olan erken seçimlere iki hafta kala, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz ile muhalefet lideri Friedrich Merz, televizyon ekranlarında bir araya geldi. Kamu yayıncıları ARD ve ZDF'nin 90 dakikalık canlı yayında, seçmenlere partilerinin seçim vaatlerini aktaran iki lider, ülkenin geleceği hakkında önemli meseleleri tartıştı.

Başbakan Scholz’un Suçlamaları

Başbakan Scholz, muhalefet adayı Merz'i aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile işbirliği yapmakla suçlayarak, onun için "güvenilmez biri" tanımını yaptı. Scholz, mevcut hükümetin göç politikalarını eleştirerek, düzensiz göç konusunda daha kısıtlayıcı önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Merz'in Yanıtı

CDU lideri Merz ise bu suçlamaları reddederek, "Mültecilere yönelik bir öneri için AfD ile destek vermek, işbirliği yapmak anlamına gelmez" dedi. İki lider arasındaki tartışmalar, göç politikaları dışında ekonomi ve vergi politikaları gibi konuları da kapsadı.

Ekonomik Kriz ve Enerji Politikaları

Merz, Almanya’nın içinde bulunduğu ekonomik durgunluğa dikkat çekerek, "İşsizlik ve iflas rakamları felaket seviyesinde" ifadesini kullandı. Scholz ise, "Ukrayna'yı ben işgal etmedim. Bu Putin'in eylemleri ve ekonomik sonuçları var" yanıtıyla durumu savundu. Ayrıca, Merz'in, nükleer santrallerin kapatılması hakkında eleştirilerine yanıt olarak, bu politikanın ekonomik kalkınmayla ilgisi olmadığını söyledi.

Seçim Sonrası Endişeleri

Kamu yayıncısı ARD'nin son anketine göre, seçmenlerin %69'u seçim sonrası istikrarlı bir hükümet kurulamaması konusunda büyük endişeler taşıyor. Anket sonuçları, Merz'in liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri %31 ile birinci sırada, AfD %21 ile ikinci sırada, Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti ise yalnızca %15 oy oranında kalıyor.

Henüz seçimler öncesinde, en kalabalık televizyon tartışmasının 16 Şubat Pazar günü yapılması planlanıyor. Bu tartışmada, Scholz ve Merz'in yanı sıra AfD'li Alice Weidel ve Yeşillerden Ekonomi Bakanı Robert Habeck da yer alacak.