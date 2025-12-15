Bursa Nilüfer'de elektrikli otomobil alev aldı

İtfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, araç hareket halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı ve kısa sürede elektrikli otomobil alevlere teslim oldu.

Çevrede paniğe yol açan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

