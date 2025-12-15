DOLAR
Bursa Nilüfer'de elektrikli otomobil alev aldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki elektrikli otomobil bir anda alev aldı; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 23:21
İtfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, araç hareket halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı ve kısa sürede elektrikli otomobil alevlere teslim oldu.

Çevrede paniğe yol açan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

