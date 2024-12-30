Almanya'da Cessna Uçak Kazası: 2 Yaralı

Almanya'nın Stuttgart kentinde korkutan bir uçak kazası meydana geldi. Dört koltuklu Cessna C-172 tipi uçağın düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay, dün öğleden sonra uçağın iniş anında gerçekleşti. Kazadan sonra Stuttgart Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Polis açıklamasında, pilotun hafif yaralandığını, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Olayın meydana geldiği esnada havanın sisli ve kapalı olduğu ifade edildi.

Ayrıca, kazanın nedenine dair araştırmalar devam etmekte ve havaalanı polisinin, kaza yerindeki incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.