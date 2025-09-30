Almanya'da Eski Şebbiha Üyesi Anwar S. İnsanlığa Karşı Suçlardan Gözaltında

Federal Başsavcılık suçlamaları doğruladı

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Anwar S. adlı kişinin Almanya'nın Berlin kentinde cinayet, işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Anwar S.'nin Beşşar Esed rejimi döneminde, Halep merkezli olarak rejim için faaliyet gösteren 'Şebbiha' olarak bilinen Halk Komitelerinin sorumlularından biri olduğu ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında, Anwar S. ve beraberindekilerin Suriye'de cuma namazı sonrası toplanan sivilleri vahşice dövdükleri, gözaltına aldıkları ve ağır taciz ile aşağılamaya maruz bıraktıkları kaydedildi. Açıklamada, işkence gören mağdurlardan bazılarının hayatını kaybettiği bilgisi de yer aldı.