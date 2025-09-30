Almanya'da Eski Şebbiha Üyesi Anwar S. İnsanlığa Karşı Suçlardan Gözaltında

Federal Başsavcılık, Beşşar Esed rejimi için çalışan Anwar S.'nin cinayet, işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarıyla Berlin'de gözaltına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:44
Almanya'da Eski Şebbiha Üyesi Anwar S. İnsanlığa Karşı Suçlardan Gözaltında

Almanya'da Eski Şebbiha Üyesi Anwar S. İnsanlığa Karşı Suçlardan Gözaltında

Federal Başsavcılık suçlamaları doğruladı

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Anwar S. adlı kişinin Almanya'nın Berlin kentinde cinayet, işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Anwar S.'nin Beşşar Esed rejimi döneminde, Halep merkezli olarak rejim için faaliyet gösteren 'Şebbiha' olarak bilinen Halk Komitelerinin sorumlularından biri olduğu ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında, Anwar S. ve beraberindekilerin Suriye'de cuma namazı sonrası toplanan sivilleri vahşice dövdükleri, gözaltına aldıkları ve ağır taciz ile aşağılamaya maruz bıraktıkları kaydedildi. Açıklamada, işkence gören mağdurlardan bazılarının hayatını kaybettiği bilgisi de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga (27) Hayatını Kaybetti
2
Marmaray'da darp davasında sanığa 1 yıl 5 gün hapis, 5 yıl denetim
3
Kırgızistan'da Erken Genel Seçim 30 Kasım 2025'te
4
Harris: Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı İki Devletli Çözüme Katkı Sağlar
5
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman giriş-çıkış kapatıldı
6
İsrail'in Gazze'ye 24 saatte 160'tan Fazla Hava Saldırısı
7
Bağcıoğlu: KAAN İçin Acil Ara Çözüm Şart

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar