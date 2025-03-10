Almanya'da Havalimanlarındaki Uyarı Grevi: 510 Bin Yolcu Etkilenecek

Almanya'nın büyük havalimanlarındaki personelin başlattığı 24 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük kısmını durma noktasına getirirken, yaklaşık 510 bin yolcunun bu durumdan etkileneceği tahmin ediliyor.

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) üyesi kamu çalışanları ve yer hizmetleri personeli, ücret artışı konusunda işverenlerle yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varılamaması üzerine, Frankfurt, Münih, Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanlarında iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.

Alman Havalimanları Birliği (ADV), grev nedeniyle yaklaşık 3 bin 400 uçuşun iptal edilmesini bekliyor. Uçuşların iptali, özellikle Frankfurt Havalimanı'nda 150 binden fazla yolcunun etkilenmesine yol açtı. Lufthansa, grev dolayısıyla planlı tüm uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

Berlin Havalimanındaki tüm kalkış ve inişler iptal edilirken, Hamburg Havalimanı da uçuşların yapılamayacağını açıkladı. Köln/Bonn Havalimanı ise düzenli yolcu hizmeti sunamıyor. Havalimanı yetkilileri, yolcuları uçuş durumlarını kontrol etmeye davet etti.

Sendika, çalışanların ücretlerine yüzde 8 artış ve ayda 350 avroluk ek ödenek ile 3 gün ilave izin talep ediyor. İşverenler ise artan faiz oranları ve yüksek borçluluk nedeniyle sendikanın taleplerinin kendilerini mali açıdan zorlayacağını belirtiyor.

Almanya'daki grevler sadece ana havalimanlarıyla sınırlı kalmayarak Weeze ve Karlsruhe/Baden-Baden havalimanlarındaki güvenlik personelini de kapsıyor. Bu grevlerin ardından, 26 ve 27 Mart tarihlerinde yeni toplu sözleşme görüşmelerinin yapılması bekleniyor. Kamu sektörü için bir sonraki müzakere ise 14 Mart’ta Potsdam'da gerçekleştirilecek.

Almanya'nın büyük havalimanlarındaki çalışanların 24 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirirken uçuşların iptal edilmesinden yaklaşık 510 bin yolcunun etkileneceği öngörülüyor. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasına (Ver.di) bağlı çalışanlar, Berlin Brandenburg Havalimanı'nda eylem yaptı.

Almanya'nın büyük havalimanlarındaki çalışanların 24 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirirken uçuşların iptal edilmesinden yaklaşık 510 bin yolcunun etkileneceği öngörülüyor. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasına (Ver.di) bağlı çalışanlar, Berlin Brandenburg Havalimanı'nda eylem yaptı.