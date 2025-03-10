Almanya'da Havalimanlarındaki Uyarı Grevi: 510 Bin Yolcu Etkilenecek

Almanya'daki havalimanlarında 24 saatlik grev nedeniyle 510 bin yolcunun uçuşları iptal edildi ve farklı havalimanlarında büyük aksaklıklar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:52
Almanya'da Havalimanlarındaki Uyarı Grevi: 510 Bin Yolcu Etkilenecek

Almanya'nın büyük havalimanlarındaki personelin başlattığı 24 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük kısmını durma noktasına getirirken, yaklaşık 510 bin yolcunun bu durumdan etkileneceği tahmin ediliyor.

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) üyesi kamu çalışanları ve yer hizmetleri personeli, ücret artışı konusunda işverenlerle yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varılamaması üzerine, Frankfurt, Münih, Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanlarında iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.

Alman Havalimanları Birliği (ADV), grev nedeniyle yaklaşık 3 bin 400 uçuşun iptal edilmesini bekliyor. Uçuşların iptali, özellikle Frankfurt Havalimanı'nda 150 binden fazla yolcunun etkilenmesine yol açtı. Lufthansa, grev dolayısıyla planlı tüm uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

Berlin Havalimanındaki tüm kalkış ve inişler iptal edilirken, Hamburg Havalimanı da uçuşların yapılamayacağını açıkladı. Köln/Bonn Havalimanı ise düzenli yolcu hizmeti sunamıyor. Havalimanı yetkilileri, yolcuları uçuş durumlarını kontrol etmeye davet etti.

Sendika, çalışanların ücretlerine yüzde 8 artış ve ayda 350 avroluk ek ödenek ile 3 gün ilave izin talep ediyor. İşverenler ise artan faiz oranları ve yüksek borçluluk nedeniyle sendikanın taleplerinin kendilerini mali açıdan zorlayacağını belirtiyor.

Almanya'daki grevler sadece ana havalimanlarıyla sınırlı kalmayarak Weeze ve Karlsruhe/Baden-Baden havalimanlarındaki güvenlik personelini de kapsıyor. Bu grevlerin ardından, 26 ve 27 Mart tarihlerinde yeni toplu sözleşme görüşmelerinin yapılması bekleniyor. Kamu sektörü için bir sonraki müzakere ise 14 Mart’ta Potsdam'da gerçekleştirilecek.

Almanya'nın büyük havalimanlarındaki çalışanların 24 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük...

Almanya'nın büyük havalimanlarındaki çalışanların 24 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirirken uçuşların iptal edilmesinden yaklaşık 510 bin yolcunun etkileneceği öngörülüyor. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasına (Ver.di) bağlı çalışanlar, Berlin Brandenburg Havalimanı'nda eylem yaptı.

Almanya'nın büyük havalimanlarındaki çalışanların 24 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük...

Almanya'nın büyük havalimanlarındaki çalışanların 24 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirirken uçuşların iptal edilmesinden yaklaşık 510 bin yolcunun etkileneceği öngörülüyor. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasına (Ver.di) bağlı çalışanlar, Berlin Brandenburg Havalimanı'nda eylem yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Denizi'nde Petrol Tankeri ve Kargo Gemisi Çarpıştı, Yangın Çıktı
2
Külliye'de Ramazan: Teknoloji ve Eğlence Gençleri Buluşturuyor
3
Fas'taki Türkler, Dünya Türk İş Konseyi İftarında Buluştu
4
Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine Özlem Vural Gürzel Seçildi
5
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
6
İDDEF, 12 Bini Aşkın Öğrencisiyle Ramazanın Bereketini Yaşatıyor
7
Alfred Tropikal Siklonu Queensland'de Köpek Balıklarıyla Geliyor

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar