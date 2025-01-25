Almanya'da Merz, Aşırı Sağcı AfD ile İşbirliği Yapmayacağını Açıkladı

Almanya'da Merz, AfD ile İşbirliği Yapmayacağını Duyurdu

Almanya’nın ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile herhangi bir işbirliği görüşmesi yapmayacağını açıkladı. Merz, Baden Württemberg eyaletinin Künzelsau kentinde düzenlenen partideki toplantıda, Almanya’nın sol veya sağ popülizme sürüklenmesine karşı olduğunu belirtti.

Merz, demokratik partilerin sorunları aşamaması halinde Almanya'nın bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan benzer gelişmelere maruz kalabileceği uyarısında bulunarak, “Bu parti ile herhangi bir şekilde işbirliği için görüşme yapmayacağım.” dedi.

AfD Uyarıları ve Seçim Sonrası Eylemler

Merz, AfD’ye oy verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, bu partinin desteklenmesinin seçimin ertesi günü hiçbir etkisi olmayacağını ifade etti. Ayrıca, Aschaffung kentinde bir bıçaklı saldırıda yaşanan kayıpların ardından göç politikasını sertleştirmek istediğini ve ilgili önergeleri gelecek hafta Federal Meclis’e sunacağını bildirdi.

Scholz’tan Tepki: “Aşırı Sağcı Partilerle İşbirliği Yapılmamalı”

Almanya Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başkanı Olaf Scholz, Merz’in açıklamalarını değerlendirdiği konuşmasında, “Ana muhalefet lideri şimdi AfD'nin desteğiyle burada yasa çıkarmayı düşünebildiğini söylüyorsa artık neye inanacağımı bilmiyorum.” dedi. Scholz, aşırı sağcı partilerle işbirliğinin kabul edilemeyeceğini vurguladı ve Almanya'da böyle bir durumun yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

Bu süreçte, Merz’in açıklamaları aşırı sağcı AfD ile olası bir işbirliği olabileceği yorumları ve eleştirileriyle karşılaştı. Ancak Merz, kimin destek vereceğine bakmaksızın Meclis'e önerecekleri yasaların lehinde oy kullanmak isteyen herkesin bunu yapabileceğini belirtti.