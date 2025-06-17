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Almanya'da Müslüman Karşıtı Olaylar Alarm Veriyor

Almanya'da Müslüman karşıtı olaylar 2024'te alarm verici bir seviyeye ulaştı; 3,080 vaka kaydedildi ve bu, önceki yıla göre yüzde 60 artış anlamına geliyor.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 17:12
Almanya'da Müslüman Karşıtı Olaylar Alarm Veriyor

Almanya'da Müslüman Karşıtı Olayların Sayısı Artıyor

Almanya'da yayımlanan son rapora göre, ülkede Müslüman karşıtı olayların sayısı 2024 yılında alarm verici yeni bir yüksek seviyeye ulaştı. İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifak (CLAIM) tarafından hazırlanan raporda, 3,080 Müslüman karşıtı vaka kaydedildiği belirtildi. Bu dönemdeki artış, 2023 verilerine göre yüzde 60 oranında gerçekleşti.

Önemli Veriler ve Eğilimler

2022 yılında gerçekleşen 898 Müslüman karşıtı olayın ardından, 2024'teki rakamlar üç katı bir artışı işaret ediyor. Raporda, Müslüman karşıtı olayların çeşitli alanlarda, kamusal alanda, eğitim kurumlarında ve evlerde meydana geldiği vurgulandı.

Müslüman karşıtı olayların %55,6'sının sözlü saldırılar şeklinde kaydedildiği, bunu %23,5 ile ayrımcılık ve %20,9 ile çeşitli şiddet vakaları izlediği belirtildi. Rapor ayrıca, 2024 yılı içinde 2 kişinin öldürüldüğü ve 3 kişinin ağır yaralandığı bilgilerini de içeriyor.

Kadınlar Hedefte

Raporun dikkat çektiği bir diğer önemli nokta, Müslüman karşıtı olayların çoğunlukla kadınlara karşı gerçekleştiği. Ayrıca, kayıt altına alınmamış vakaların çok daha yüksek olduğuna dair tahminler olduğu kaydedildi.

CLAIM yöneticisi Rima Hanano, basın toplantısında raporun sarsıcı etkilerine işaret ederek, günde ortalama 8'den fazla Müslüman karşıtı olay meydana geldiğini vurguladı. Hanano, bu konuda kayda girmeyen vakaların sayısının çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Camilerin Güvenliği Tehlikede

CLAIM'de olayların takibinden sorumlu Güzin Ceyhan, 2024'te 77 cami saldırısı gerçekleştiğini belirtirken, bu olayların sadece Müslüman karşıtı olayların bir kesitini oluşturduğuna dikkat çekti.

Ulusal Ayrımcılık ve Irkçılık Monitörü (NaDiRa) yöneticisi Cihan Sinanoğlu, artan vakaların Müslümanların siyasetçilere ve hükümete olan güveninin azalmasına yol açtığını ifade etti. Bu güven kaybının, göçmen karşıtı ve son dönemdeki tartışmalarla bağlantılı olduğu vurgulandı.

Almanya'da hazırlanan bir rapor, ülkede Müslüman karşıtı olayların sayısının 2024'te "alarm...

Almanya'da hazırlanan bir rapor, ülkede Müslüman karşıtı olayların sayısının 2024'te "alarm verici" yeni bir yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Almanya'da faaliyet gösteren İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifakının (CLAIM) hazırladığı rapora göre, ülkede 2024'te Müslüman karşıtı 3 bin 80 vaka kaydedildi. CLAIM yöneticisi Rima Hanano (sol 2), raporun tanıtıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Almanya'da hazırlanan bir rapor, ülkede Müslüman karşıtı olayların sayısının 2024'te "alarm...

Almanya'da hazırlanan bir rapor, ülkede Müslüman karşıtı olayların sayısının 2024'te "alarm verici" yeni bir yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Almanya'da faaliyet gösteren İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifakının (CLAIM) hazırladığı rapora göre, ülkede 2024'te Müslüman karşıtı 3 bin 80 vaka kaydedildi. CLAIM yöneticisi Rima Hanano (sol 2), raporun tanıtıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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