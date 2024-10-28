Almanya'da PKK Yandaşlarının Eyleminde İsrail Bayrağı Açıldı

Almanya'daki Çirkin Eylem

Almanya'nın Köln şehrinde, PKK/YPG destekçilerinin gerçekleştirdiği bir eylemde, İsrail bayrağı açıldı. Eylem, Köln tren istasyonu önünde düzenlendi ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle dikkat çekti.

Görüntüler Ortaya Çıktı

Eyleme katılanların, örgütün sembollerini taşıdıkları ve bazı katılımcıların İsrail bayrağı taşıdığı gözlemlendi. Sosyal medyaya düşen başka bir videoda ise, bu grup üyelerinin çevrede bulunan Türk vatandaşlarına saldırdığı görüldü. Ancak, Alman polisi bu olaylara müdahale etmediği için tepkiler üst üste geldi.

Sosyal Medyada Tepkiler

Örgüt destekçilerinin gerçekleştirdiği saldırılar, birçok vatandaş tarafından sosyal medyada kınandı. Olay, toplumsal huzura yönelik endişeleri artırdı ve yasal önlemler bekleniyor.