Almanya'da savcılıklarda açık soruşturma dosyası sayısı rekor seviyeye çıktı

Destatis verilerine göre Almanya'da açık soruşturma dosyaları 2024'te yüzde 3 artarak 950.900 ile rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:41
Resmi veriler

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke genelinde savcılıklarda davalara ilişkin 2024 verilerini açıkladı.

Buna göre, savcılıklardaki açık soruşturma dosyalarının sayısı geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. 2023 sonunda 923 bin 500 olan dosya sayısı, geçen yıl yüzde 3 artarak 950 bin 900'e yükseldi. Destatis, bunun "verilerin toplanmaya başlandığı 2014'ten beri en yüksek seviye" olduğunu belirtti.

Yeni soruşturmalar ve sonuçları

Ülkede geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 1,4 düşüşle yaklaşık 5,49 milyon yeni ceza soruşturması başlatıldı.

Önceki yıllarda olduğu gibi soruşturmaların yaklaşık yüzde 60'ı, yeterli şüphe bulunmaması veya iddia edilen suçun önemsizliği gibi nedenlerle durduruldu. Vakaların yaklaşık yüzde 7'sinde dava açıldı veya özel, hızlandırılmış bir prosedür talep edildi. Yaklaşık yüzde 10'unda ise savcılık tarafından para cezası veya ertelenmiş hapis cezasıyla sonuçlanabilecek bir ceza kararı talep edildi.

Tamamlanan 923 bin soruşturma, trafik suçları iddialarına dayanırken; bunlar arasında çarpıp kaçma, alkollü araç kullanma ve yasa dışı araba yarışı yer aldı. Yaklaşık 524 bin soruşturma ise hayata ve fiziksel bütünlüğe karşı işlenen suçlara yönelik yapıldı.

