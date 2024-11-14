Almanya'da Selden Zarar Gören Katolik Kreşine DİTİB Camisi'nden Destek

DİTİB Camisi'nden Örnek Dayanışma

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Schrobenhausen Fatih Cami Derneği, haziran ayında yaşanan sel felaketinin ardından zarar gören Katolik Kilisesi'ne ait bir kreşe kapılarını açarak örnek bir dayanışma sergiledi.

Kreşin Yeni Yeri

Münih'e 80 kilometre mesafede yer alan Schrobenhausen'deki Maria Ward kreşi, haziran ayında meydana gelen sel olayında ciddi zarar gördü ve bu sebeple yeni bir mekân arayışına girdi. Bu durumu öğrenen Fatih Cami yönetimi, kreş için uygun bir yer temin edebileceklerini bildirdi.

Yenilenen Salon Kreşe Tahsis Edildi

Kreş yönetiminin teklifi kabul etmesi üzerine, 4 Ekim'de açılışı yapılan ancak kullanılmayan 400 metrekarelik konferans salonu, kreşin hizmetine sunuldu. Tadilat çalışmalarının ardından bu yeni alan, çocuklara eğitim vermek için faaliyete geçti.

Olumlu Geri Bildirimler

Alman Donau Kurier gazetesinin haberine göre, Türk toplumunun gösterdiği bu destek ve dayanışma övgüyle karşılandı. Kreş müdürü Zita Ettl, bu zor dönemde buldukları geçici çözüm için mutluluk duyduğunu ifade ederek, destek veren tüm ilgililere teşekkür etti.

Türk Toplumunun Dayanışması

DİTİB Schrobenhausen Derneği yönetim kurulu üyesi Aşır Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketinin kişisel olarak kendisini de etkilediğini belirtti. Kreşte yapılan gerekli tadilatların ardından, şu anda 100'den fazla çocuğa hizmet verildiğini dile getiren Özen, alınan geri bildirimlerin oldukça olumlu olduğunu aktardı.

Özen, "Kullanılamaz hale gelen eski mekânlarının tadilatı ve tekrar yerleşimi için şu an 1,5 yıllık bir süreç öngörüyoruz. Bu dayanışma, Türk toplumunun Almanlarla birlikte yaşadığını göstermesi açısından çok önemlidir," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.