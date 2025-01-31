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Almanya'da Sol Protestocular CDU Temsilciliğini İşgal Etti

Hannover'de sol görüşlü protestocular, CDU'nun temsilciliğine baskın düzenleyerek partisinin göçmen politikasını protesto etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 19:04
Almanya'da Sol Protestocular CDU Temsilciliğini İşgal Etti

Almanya'da Sol Protestocular CDU Temsilciliğini İşgal Etti

Almanya'nın Hannover kentinde bir grup sol görüşlü protestocu, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) Hannover temsilciliğine baskın düzenleyerek parti bürosunu işgal etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, protestocular, binanın balkonunda işaret fişeği yakarak buraya "sorun 'mülteci akışı' değil, sizsiniz" yazılı pankart astı. Eylemciler, partiye ait göçmen politikasını sert bir dille eleştirerek, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'i protesto etti ve Merz'i Hitler'e benzeten pankartlar açtı.

Bina dışında güvenlik önlemleri alan polis, kapılar kilitli olduğu için henüz içeri giremedi. Parti çalışanlarının bazıları ise içeride kalarak kendilerini odalara kapattı.

Almanya'da ana muhalefet konumundaki CDU, son dönemde özellikle göç politikaları nedeniyle aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile işbirliği yaptığı yönündeki eleştirilerin odağı haline gelmiş durumda.

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