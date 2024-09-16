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Almanya'da Yangın Felaketi: İki Türk Hayatını Kaybetti

Eberswalde'deki yangında bir Türk anne ve 5 yaşındaki oğlu can verdi, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:00
Almanya'da Yangın Felaketi: İki Türk Hayatını Kaybetti

Almanya'da Yangın Felaketi

Almanya'nın Berlin kenti yakınlarındaki Eberswalde'de meydana gelen yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın Detayları

Polis ekipleri, Eberswalde'nin merkezindeki 3 katlı bir binada yangın çıktığını ve yangının hem işyeri hem de konut alanında etkili olduğunu belirtti. Yangın sonucu iki kişi yaşamını yitirirken, 6 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Vefat Edenler

Olay yerinden elde edilen bilgilere göre, vefat edenlerin Türk vatandaşı olan bir anne ve 5 yaşındaki oğlu olduğu öğrenildi. Yangının hangi sebeple çıktığı henüz belirlenmemiştir.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıktığı binanın alt katında döner dükkanı bulunduğu öğrenilirken, polis yangınla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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