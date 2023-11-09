Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine servet yağdı: Herkes onu konuşuyor

Almanya'daki Türkün bahçesine adeta servet düştü. Mahmut Şahin'in evinin bahçesine 400 bin avro olan gök taş düşerek görenler şok oldu.

Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine servet yağdı: Herkes onu konuşuyor
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Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletindeki Elmshorn ilinde yaşayan Mahmut Şahin'in, yaklaşık 7 ay önce evinin bahçesine düşen gök taşına yaklaşık 400 bin avro değerinde olduğu belirtildi. Nisan ayında şehrin üzerinde ateş topu parlamasıyla 3,5 kg ağırlığındaki gök taşı Şahin'in bahçesine düştü.

gök taşı

Yapılan araştırmalar üzerine 4,5 milyar yıllık olduğu tespit edilen gök taşını almak isteyenler Şahin'e 200 bin avro tekliflerini sunmaya başladı. Münih'teki bir maden fuarı üzerinde sergilenen taşın incelemesiyle fizikçiler ve gök bilimciler gök taşına 400 bin avro değerinin olduğu belirtildi. 

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