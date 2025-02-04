Almanya'daki Genel Seçimler Öncesi Merz'e Protesto

Almanya'da Genel Seçim Atmosferi Geriliyor

Almanya, 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimler öncesinde önemli bir siyasi gerginlik yaşıyor. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, seçim çalışmaları için geldiği Kölnde protestolarla karşılaştı.

Protestolar ve Güvenlik Önlemleri

Köln'de toplanan eylemciler, Merz'e yönelik tepkilerini dile getirdi. Protestocular, Merz'i aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisiyle kurduğu işbirliği nedeniyle eleştirdi. Bu durum, olayların büyümesine neden oldu.

Polis, protestoları kontrol altına almak amacıyla geniş güvenlik önlemleri alarak, göstericilerin ev yapımı ekmek ve tatlılara el koydu. Bu malların Merz'e atılabileceği endişesi, güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

Gergin Anlar Yaşandı

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Sürekli artan baskılar altında, Friedrich Merz son dönemlerde aşırı sağcı AfD ile işbirliği yapma suçlamalarıyla gündeme geliyor.

Almanya'daki genel seçimler öncesi artan bu tür protestolar, siyasi atmosferin ne denli gerildiğini gözler önüne seriyor.