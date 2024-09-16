Almanya'daki Yangında İki Türk Hayatını Kaybetti

Almanya'da Yangın Faciası

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Eberswalde kentinde meydana gelen yangında iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre, yangın sonucunda bir Türk anne ve 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı duyuruda, "Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Berlin Başkonsolosluğumuz, yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Yangının, binanın alt katında bulunan bir döner dükkanında çıktığı belirtiliyor. Ancak, yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmadı.

Olay hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili makamlardan gelen açıklamalar beklenmektedir.