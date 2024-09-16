DOLAR
33,98 0%
EURO
37,86 0%
ALTIN
2.817,61 0%
BITCOIN
1.963.100,72 0%

Almanya'daki Yangında İki Türk Hayatını Kaybetti

Eberswalde'de gerçekleşen yangında bir Türk anne ve oğlu yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:16
Almanya'daki Yangında İki Türk Hayatını Kaybetti

Almanya'da Yangın Faciası

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Eberswalde kentinde meydana gelen yangında iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre, yangın sonucunda bir Türk anne ve 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı duyuruda, "Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Berlin Başkonsolosluğumuz, yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Yangının, binanın alt katında bulunan bir döner dükkanında çıktığı belirtiliyor. Ancak, yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmadı.

Olay hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili makamlardan gelen açıklamalar beklenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İşte amca, anne, yenge ve abinin Narin'i öldürmeye karar verdikleri an: Ahırda bakın neye şahit olmuş
2
Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
3
Tokat'ta Öğretmene Darp Girişimi: Veli Gözaltında
4
Hamas, Eriha'daki Saldırıyı Tehcir Girişimi Olarak Nitelendirdi
5
Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
6
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti
7
Depremzede Öğrenciler 'Benim Hikayem Projesi' ile Kamerayla Tanıştı

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor