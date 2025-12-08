DOLAR
Hakkari’de Asayişte Azalma: Kasım’da yüzde 11 düşüş, operasyonlarda artış

Hakkari'de Kasım'da asayiş olayları yüzde 11 azaldı; hırsızlık %67 düştü, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında artış, 295 aranan şahıs yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:25
Hakkari’de Asayişte Azalma: Kasım’da yüzde 11 düşüş, operasyonlarda artış

Hakkari’de asayişte azalma bildirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de yapılan değerlendirmelere göre kasım ayında il genelinde asayiş olaylarında yüzde 11 azalma olduğu belirtildi.

Toplantı ve değerlendirme

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 01-30 Kasım tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığı brifingler detaylı şekilde ele alındı. Yapılan değerlendirmelere göre il genelinde yüzde 11 azalma yaşanırken; mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 14 azalma, hırsızlık olaylarında yüzde 67 azalma kaydedildi.

Aynı dönemde narkotik suçlarına yönelik operasyonlarda yüzde 36 artış, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarda ise yüzde 88 artış yaşandığı bildirildi.

Ayrıca belirtilen dönemde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 295 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Artış gösteren suç türleri ve önlemler

Bununla birlikte bazı suç türlerinde artış görüldü. Buna göre kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 5 artış, kasten yaralama suçlarında yüzde 13 artış, dolandırıcılık olaylarında ise yüzde 4 artış tespit edildi.

Vali Ali Çelik, artış görülen suç türlerine karşı gerekli tedbir ve önlemlerin alınması için ilgili birimlere talimat verdi. Dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Çelik, farkındalığı artıracak çalışmaların önemine dikkat çekti.

