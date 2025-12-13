Almanya'dan Dönen Uğur Gedik, Tirebolu'da Çoban Oldu

Birçok genç geleceğini yurtdışında ararken, 35 yaşındaki Uğur Gedik tam tersine bir seçim yaptı. Almanya’da 6 yıl çalıştıktan sonra memleketi Giresun’un Tirebolu ilçesindeki köyüne dönerek, ailesiyle birlikte hayvancılığa başladı.

Dönüş Kararı ve İlk Adımlar

Gedik, Almanya’daki yoğun çalışma temposunun aile hayatını zorladığını anlattı ve kararlarını şu sözlerle özetledi: "Almanya’da robot olacağıma memleketimde çoban olurum". İşçi olarak çalışırken vardiya sisteminin aile yaşamını yıprattığını belirten Gedik, "Vardiya sisteminden dolayı bazı günler birbirimizi hiç göremediğimiz oluyordu. Bu düzen hem bizi hem çocuğumuzu yıprattı." ifadelerini kullandı.

Karar öncesinde hayvancılıkla ilgili eğitimler aldıklarını söyleyen Gedik, köye yerleştikten sonra kendi imkanlarıyla işe koyulduklarını belirtti. Kısa sürede 27 büyükbaş hayvanlık bir sürü oluşturduklarını ve hayvan bakımından yemlemesine, gebelik takibinden üretim planlamasına kadar tüm işleri kendilerinin üstlendiğini aktardı.

Gedik, köye dönüş kararının çevresinde şaşkınlık yarattığını ifade ederek, bazı insanların "Almanya’dan dönüp çoban mı olacaksın?" diye tepki verdiğini anlattı. Buna karşın kendi toprağını işlemeyi tercih ettiğini, aile olarak daha huzurlu bir hayat sürdüklerini ve sıfırdan başlamalarına rağmen pişman olmadıklarını vurguladı.

Hedefler: Et Kombinası ve Kaliteli Et Üretimi

Gedik, hayvancılık işini büyüterek bir et kombinası tesisi kurmayı hedeflediğini söyledi ve planlarını şu sözlerle dile getirdi: "Şuanda 27 büyükbaş hayvanım var. Süt üretimi ve pazarlaması bölgemizde yeterince elverişli olmadığı için hedefimiz besicilik yapmak. Zamanla et üretimini büyütmeyi hedefliyorum. Özellikle angus melezi hayvanlarla kaliteli ve verimli et üretimine odaklandık. Türkiye’de kaliteli et üretimine ciddi ihtiyaç var. Hayvan sayımızı artırıp ileride kendi ürünlerimizi de işlemek istiyoruz. Belki kasap, belki döner üretimi yapabiliriz. Angus eti değerli bir et ve biz bunu daha uygun fiyatla tüketicilere sunabileceğimize inanıyorum".

Gedik’in hikayesi, yurtdışında çalışma deneyimi sonrası köyüne dönüp tarım ve hayvancılıkla uğraşmayı seçenlerin sayısının artabileceğine dair örnek teşkil ediyor. Aileyle birlikte kurduğu işletmeyi büyüterek bölgesel üretime katkı sağlama hedefi, gelecek dönemde takip edilecek konular arasında yer alıyor.

