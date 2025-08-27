Almanya'dan İsrail'e Nasır Hastanesi Saldırısı İçin Kapsamlı Soruşturma Talebi

Almanya, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi saldırısına ilişkin olarak İsrail'den kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini talep etti.

Bakanlık Sözcüsü: İlk raporlar yeterli değil

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Almanya, İsrail ordusunun ilk raporunun yeterli olmadığı, işin henüz bitmediği görüşünde ve kapsamlı bir soruşturma yapılarak gerçek sorumluların tespit edilmesinin önemli olduğu görüşünde." değerlendirmesinde bulundu.

Giese, olayın koşullarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini ve bu saldırının henüz yeterince araştırılmamış birçok olaydan yalnızca biri olduğunu vurguladı.

Giese ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 240'tan fazla gazetecinin öldürüldüğünü belirterek, "Öldürülen gazeteci sayısı kesinlikle dayanılmaz derecede yüksek." dedi.

Nasır Hastanesine ikili saldırı

İsrail ordusunun, 25 Ağustos Pazartesi günü Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği iki saldırıda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere toplam 22 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler şunlardı: Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'de görev yapan Meryem Ebu Dekka, NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz.

İsrail ordusu saldırıyı üstlenmiş, ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" ileri sürmüştü.