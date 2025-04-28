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Almanya'dan Mardin'e Dönen Süryani Usta, 20 Kişiye İstihdam Sağladı

Almanya'da 36 yıl yaşayan Süryani Gabriel Özmen, Mardin'de açtığı pizza salonuyla 20 kişiye istihdam sağladı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 15:20
Almanya'dan Mardin'e Dönen Süryani Usta, 20 Kişiye İstihdam Sağladı

Gabriel Özmen Mardin'e Dönerek Pizza Salonu Açtı

Almanya'da 36 yıl yaşamış olan Süryani Gabriel Özmen, memleketi Mardin'in kırsal mahallesinde bir pizza salonu açarak 20 kişiye istihdam sağladı.

Yıllar Sonra Memleketine Dönüş

Uzun yıllar Almanya'da pizza ustası olarak çalışan Özmen, 6 yıl önce Mardin'e dönmüştür. Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Eskikale Mahallesi'nde 5 dönüm alanda açtığı yeni işletmeyle, hem istihdam yaratmayı hem de bölge turizmine katkı sunmayı hedefliyor.

İşletme Açılışı ve Hedefler

Özmen, işletmesinin açılışı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yıllardır yaptığım bu işi doğup büyüdüğüm topraklara taşımayı arzu ettim," diyerek, ilerleyen süreçte çalışan sayısını artırarak daha fazla istihdam yaratmayı planladığını ifade etti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'ndan Destek

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Mardin'in turizmde önemli bir konuma ulaştığını vurgulayarak, "Bu işletme hem istihdama hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlayacaktır," dedi.

Kültürel Zenginlik ve Teşekkür

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Mardin'in tarihi, kültürü ve gelenekleriyle çok değerli olduğunu belirterek, pizzanın bu kültürün bir parçası haline geldiğini ifade etti. Özmen, "Gabriel Özmen'e teşekkür ediyorum; Almanya'dan döndü ve köyünde evini yaptı. Memleketimiz için hayırlı olsun," dedi.

Almanya'da 36 yıl yaşayan Süryani Gabriel Özmen, yıllar sonra döndüğü memleketi Mardin'in kırsal...

Almanya'da 36 yıl yaşayan Süryani Gabriel Özmen, yıllar sonra döndüğü memleketi Mardin'in kırsal mahallesinde pizza salonu açtı, istihdam sağladı. Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Eskikale Mahallesi'nde 5 dönüm alanda pizza salonu kuran Özmen, 20 kişiye de istihdam olanağı sundu.

Almanya'da 36 yıl yaşayan Süryani Gabriel Özmen, yıllar sonra döndüğü memleketi Mardin'in kırsal...

Almanya'da 36 yıl yaşayan Süryani Gabriel Özmen, yıllar sonra döndüğü memleketi Mardin'in kırsal mahallesinde pizza salonu açtı, istihdam sağladı. Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Eskikale Mahallesi'nde 5 dönüm alanda pizza salonu kuran Özmen, 20 kişiye de istihdam olanağı sundu.

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