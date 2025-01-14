Almanya'dan Suriye'deki Savaş Suçlarına 1 Milyon Avro Destek

Almanya, Suriye'deki Savaş Suçlarına Destek Veriyor

Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Suriye Mekanizmasına (IIIM) yönelik olarak 1 milyon avro destek sağlayacağını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, bu destek, Suriye'deki insan hakları ihlallerinin araştırılması ve ülkede uzlaşmanın sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

Alman Hükümeti IIIM'ı Desteklemeye Devam Ediyor

Açıklamada, Almanya Suriye Koordinatörü Tobias Lindner ile IIIM Başkanı Robert Petit arasındaki görüşmeye de yer verildi. Görüşme sırasında, IIIM’nın 2016 yılından bu yana Suriye'de işlenen acımasız suçların kanıtlarını topladığı ve mahkeme süreçleri için hazır hale getirdiği belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı, IIIM’ın titiz çalışmaları sayesinde Esed rejiminin insan hakları ihlallerinin, evrensel yargı yetkisi ilkesi kapsamında Almanya’da kovuşturulduğunu hatırlatarak, bu durumun önemini vurguladı. Yürütülen bu araştırmaların, Suriye'deki adalet arayışında kritik rol oynadığı ifade edildi.

Hapishanelerdeki Korkunç Gerçekler

Lindner, birkaç gün önce Dışişleri Bakanı Analena Baerbock ile birlikte Şam'daki Sednaya Hapishanesini ziyaret ettiğini ve burada Esed rejimi tarafından işkence gören ve öldürülen birçok insanın hapsedildiği gerçeğini gözlemlediğini aktardı.

IIIM, sayısız Suriyeliye karşı işlenen bu korkunç suçların sorumlularının hesap vermesi için kanıt toplamaya devam ediyor. Lindner, bu suçların araştırılarak cezalandırılmasının Suriye yönetimi altında gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.