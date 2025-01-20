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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Avrupalılar Kendi Ayaklarının Üzerinde Durmalı'

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa'nın güvenliği için Avrupalıların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 20:54
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Avrupalılar Kendi Ayaklarının Üzerinde Durmalı'

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Avrupalılar Kendi Ayaklarının Üzerinde Durmalı'

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa'nın barış ve özgürlüğünü daha güçlü şekilde korumak amacıyla Avrupalıların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini belirtti. Baerbock, başkent Berlin'de Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ile Yakın İşbirliği Vurgusu

Baerbock, ABD’deki yeni yönetime dair değerlendirmelerde bulunarak, Almanya'nın bu yeni yönetim ile de yakın bir işbirliği içerisinde olacağını aktardı. "Biz Avrupalılar, kendi Avrupa ve Almanya'mızın çıkarlarının temelinde siyaset yapıyoruz," diye ifade etti.

Bağlantılı Zorluklar ve Avrupa'nın Gücü

Önceki Donald Trump yönetiminde iklim, ticaret ve uluslararası düzen konularında yaşanan görüş ayrılıklarına değinen Baerbock, "Bu nedenle biz Avrupalılar, kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız. Barış ve özgürlüğümüzü kendimiz daha güçlü korumalıyız," şeklinde konuştu. Amerika ile işbirliğinin zorlayıcı konuların üstesinden gelinmesine katkı sağlayabileceğine inandığını vurguladı.

Avrupa'nın Güvenliği ve İş Birliği

Baerbock, Avrupa'nın kendine güvendiğini ve bunu açık bir şekilde ifade ettiğini belirterek, "450 milyon nüfusla dünyanın en büyük iç pazarıyız. Son yıllarda kendi güvenliğimiz konusunda çaba sarf edeceğimizi açıkça ifade ettik," dedi. Avrupalılar olarak transatlantik işbirliğini güçlendirmeleri ve Avrupa kıtasında barış için birlikte mücadele etmeleri gerektiğini yineledi.

Baerbock, Avrupa'nın güvenliğinin sadece Avrupalıların odaklanmasıyla sağlanabileceğini ve bu konuda birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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