Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Hedefimiz, Suriye'nin asla iç savaşa dönmemesini sağlamaktır"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de iç savaşın yeniden yaşanmamasını hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:55
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Hedefimiz, Suriye'nin asla iç savaşa dönmemesini sağlamaktır"

Baerbock'tan Suriye Açıklamaları

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'nin bir daha asla iç savaşa dönmemesini sağlamak amacıyla önemli adımlar atacaklarını duyurdu.

Bugün, Suriye'nin başkenti Şam'da basın toplantısı düzenleyen Baerbock, Suriye'deki mevcut durumun ciddiyetine dikkat çekerek, enerji altyapısının yetersizliğini, çocukların eğitim alamadığını ve halkın yoksulluk sınırının altında yaşadığını vurguladı. Almanya'nın bu sorunların üstesinden gelmek için destek vermek istediğini ifade etti.

Almanya'nın Yapıcı Rolü

Baerbock, bir elektrik santralinin modernizasyonuna ilişkin Almanya'nın yardımcı olabileceğini belirterek, AB olarak yaptırımların hafifletilmesinin Suriye'deki yeniden inşayı ilerletmek için kritik olduğunu söyledi.

Ayrıca, Brüksel'de düzenlenen Suriye Konferansı'nda, ülkenin yeniden inşası için 300 milyon avro tahsis edilmesini taahhüt ettiklerini, ancak bu miktarın ihtiyacı karşılamaktan çok daha az olduğunu belirtti.

Siyasi Süreç ve Gelecek Umudu

Baerbock, Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyonu üzerine bir anlaşmanın önemli olduğunu, bunu bir siyasi süreç ve Suriyelilerin katılımının izlemeye alması gerektiğini iletti.

Bu dönüşüm yolunun zorlu ve engellerle dolu olduğunu kabul eden Baerbock, "Ancak insanların bu yolda birlikte ilerlemek istediğine dair güçlü bir his var. Uluslararası toplum, Suriye halkının doğru yolda kalmasını desteklemek için hazır durumda," dedi.

Suriye’nin DEAŞ ile Mücadelesi

Baerbock, Suriye'nin DEAŞ karşıtı koalisyona katılmasını desteklediklerini sözlerine ekledi. Bunun, Suriyelilerin kendi geleceği üzerinde egemen bir şekilde karar vermesini sağlayacağını ifade eden Baerbock, "Yabancı müdahaleler sadece kaos ve savaş getirdi," dedi.

Bunun yanı sıra, Suriye'nin ulusal güvenlik yapısının entegrasyonuna dair önemli adımların atılması gerektiğini belirten Baerbock, milislerin silahsızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Büyükelçilik Açılışı

Ayrıca, Almanya'nın Şam'daki büyükelçiliğinin yeniden açılmasına değinen Baerbock, "Bu büyükelçilikle birlikte Almanya'nın Şam'a geri döndüğünü açıkça ifade ediyoruz. Suriye'nin istikrarı bizim için önemli," şeklinde konuştu. Bu bağlamda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmeler gerçekleştirdiğini de aktardı.

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