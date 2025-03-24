Almanya, İsrail'in Batı Şeria'daki Yerleşimlerini Kınadı

Almanya, İsrail'in Batı Şeria'daki 13 yerleşimi bağımsız birim olarak tanımasını kınadı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 16:08
Almanya, İsrail'in Batı Şeria'daki Yerleşimlerini Kınadı

Almanya'dan Sert Tepki

Almanya, İsrail güvenlik kabinesinin, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği 13 yerleşimi bağımsız birimler olarak tanıma kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin'de yaptığı açıklamada, bu kararın iki devletli çözüm vizyonunu baltaladığını belirtti.

Uluslararası Hukuka Aykırılık

Wagner, Almanya'nın İsrail'in yerleşim politikasını uluslararası hukuka aykırı bulduğunu vurguladı ve bu açıdan bu politikanın sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. “Bu kararlar geri alınmalıdır,” diye ekledi.

Gazze'deki İnsani Kriz

Wagner, Gazze'deki duruma da dikkat çekerek, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. “Bu durum, rehinelerin kaderini tehlikeye atmakta ve Gazze'deki insani durumu bir kez daha felakete sürüklemektedir,” dedi.

İsrail'in Bombardımanına Eleştiri

Wagner ayrıca, Gazze'deki bombardımanın devam etmesi üzerine İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze'nin “tamamen yıkılacağı” tehdidinde bulunmasını eleştirdi. Bu açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

İnsani Erişim Çağrısı

Wagner, İsrail'in Gazze'ye su ve elektriği kesmesiyle 2 milyondan fazla Filistinlinin ciddi bir insani krizle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, “İsrail hükümetine, su ve elektrik dahil insani erişimi yeniden sağlaması ve uluslararası insani hukuka uygun olarak tıbbi bakıma erişimi temin etmesi çağrısında bulunuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Tanınan Yerleşim Birimleri

İşgal altındaki Batı Şeria'da, bağımsız yerleşimler olarak tanınan yerleşim birimleri şunlardır: Alon, Harasha, Kerem Reim, Neria, Migron, Shvut Rachel, Avnat, Brosh HaBika, Leshem, Nofei Nehemia, Tal Menashe, Ibei HaNahal ve Gevaot.

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