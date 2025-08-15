Almanya, İsrail'in E1 Yerleşim Planına Kesin Ret: Smotrich'e Tepki

Almanya, İsrail'in E1 planını kesin şekilde reddetti

Almanya, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te yer alan E1 projesini ilerletme kararına yönelik tepkisini yazılı bir açıklamayla açıkladı. Açıklamada, Almanya'nın bu kararı kesin bir şekilde reddettiği ve planın uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Almanya'nın değerlendirmesi

Almanya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Yerleşim inşası, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarına aykırıdır ifadesine yer verildi. Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) talep ettiği üzere müzakere edilmiş iki devletli çözümü ve Batı Şeria'daki İsrail işgalinin sona ermesini zorlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, E1 yerleşimi için yapılan planlamalar ve Ma'ale Adumim'in genişletilmesinin Batı Şeria'daki Filistin nüfusunun hareketliliğini daha da kısıtlayacağı, Batı Şeria'yı fiilen ikiye böleceği ve Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'nın geri kalanından koparacağı değerlendirmesi yapıldı.

Almanya, İsrail hükümetine yerleşim inşasını durdurma çağrısında bulunduğunu ve yalnızca 1967'deki sınırlar üzerinde çatışan tarafların anlaşmaya vardığı değişiklikleri tanıyacağını kaydetti. Açıklamada, İsrail hükümetinin herhangi bir ilhak planını Almanya hükümeti açıkça reddetmektedir ifadesi yer aldı.

Smotrich'in açıklaması ve planın ayrıntıları

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün E1 projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu. Smotrich'in açıklaması, Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletmeye yönelik bir adım olarak tanımlandı.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta E1 projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

Avrupa Birliği'nden ortak tepki

Smotrich'in açıklamalarına Avrupa Birliği de tepki gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının E1 yerleşim planını ilerletme kararının iki devletli çözümü zayıflattığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

AB açıklamasında, uygulanması halinde bu bölgedeki yerleşim yeri inşasının işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi ve bölgesel yakınlığı kalıcı olarak ortadan kaldıracağı ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparacağı uyarısında bulunuldu.