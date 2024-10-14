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Almanya, İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırılarını Kınadı

Almanya, İsrail'in UNIFIL'e yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı ve durumu endişeyle izlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:02
Almanya, İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırılarını Kınadı

Almanya'dan Sert Tepki

Almanya, İsrail tarafından Birleşmiş Milletler (BM) tarafından görevlendirilmiş Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Artan Endişe ve Yaralılar

Fischer, Lübnan’ın güneyindeki durumu büyük bir endişeyle izlediklerini ifade ederek, şu ana kadar 5 barış gücü askerinin yaralandığını ve UNIFIL karakolunda önemli hasar oluştuğunu belirtti.

BM Misyonlarına Yönelik Saldırıların Kınanması

Sözcü, "BM Barış Gücü askerlerine yönelik saldırılar asla kabul edilemez" diyerek bu tür eylemleri kesin bir dille kınadı. Fischer, tüm BM misyonlarına yönelik saldırıların kınanması gerektiğini vurguladı.

İsrail'den Açıklama Bekleniyor

Fischer, İsrail devletiyle görüşmelerde bulunarak saldırı nedeniyle kapsamlı bir açıklama beklediklerini dile getirdi. Ayrıca, "Tüm taraflar, çatışmanın diğer tarafına yönelik askeri hedeflerini belirlemelidir" diye ekledi.

UNIFIL'in Rolü ve Yetkisi

UNIFIL’in geri çekilme talebi konusunda Fischer, bunun tek taraflı yapılamayacağını belirtti. "UNIFIL’in mevcut eylemlere nasıl yanıt vereceğine ilişkin karar alma yetkisi BM Güvenlik Konseyi’ne aittir" diyerek konunun ciddiyetine işaret etti.

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