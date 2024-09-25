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Almanya, İsrail ve Hizbullah Çatışması Hakkında Endişelerini Paylaştı

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail-Hizbullah çatışmasının tırmanmasından endişe duyuyor ve diplomatik çözüm çağrısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 23:22
Almanya, İsrail ve Hizbullah Çatışması Hakkında Endişelerini Paylaştı

Almanya, İsrail ve Hizbullah Çatışmasında Endişelerini Diliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın artmasından dolayı büyük bir kaygı içinde olduğunu ifade etti. Başbakan Scholz, bu konu hakkında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki durumun ciddiyetini vurguladı.

Çatışmanın Sonuçları ve Diplomasinin Önemi

Yazılı açıklamasında, Scholz, İsrail ve Hizbullah arasındaki artan gerilimin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "bölgesel yangın" riskine dikkat çekti. Ayrıca, çatışmalara maruz kalan sivil halkın acılarını paylaştığını ve bu durumdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Scholz, Lübnan'daki çatışmalara çözüm bulmanın mümkün olduğunu dile getirerek, Alman hükümetinin diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğini aktardı. Bu doğrultuda BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ve Hizbullah'ın sınır bölgesinden çekilmesi gerektiğini vurguladı.

İran'ın Rolü

Son olarak, Scholz, İran'ın da bu karmaşık durumu yatıştırma konusunda sorumlulukları bulunduğunu belirtti. Almanya'nın durumu izlemeye devam edeceği ve barışçıl çözüm için çabalarını sürdüreceği ifade edildi.

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