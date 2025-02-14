Almanya, Küresel Çip Üretiminde Kilit Tedarikçi Rolünde

Almanya, Küresel Çip Üretiminde Stratejik Bir Oyuncu

Almanya'nın küresel yarı iletken (çip) üretimi alanında kritik bir konumda olduğu belirlendi. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ile Avrupa Ekonomik ve Mali Politika Araştırma Ağı (EconPol) tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, geçen günlerde Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC25) kamuoyuna sunuldu.

Küresel Pazarın Öne Çıkanları

Yapılan araştırmaya göre, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Malezya ve Çin dünya genelinde ticareti yapılan çiplerin %50'sinden fazlasını üretmektedir. Almanya, Japonya, ABD ve Hollanda ise çip üretimi için gerekli ekipmanın büyük bir kısmına katkıda bulunarak, bu kritik sektörde önemli bir oyuncu durumuna gelmektedir.

Parçalı ve Bağımlı Değer Zinciri

Küresel yarı iletken değer zinciri coğrafi olarak oldukça parçalıdır. Güney Kore, Tayvan ve Çin en büyük nihai çip ihracatçıları olarak öne çıkarken, ABD, Japonya, Almanya ve Hollanda çip üretim ekipmanlarının net ihracatçıları arasında yer alıyor. Bu durum, uluslararası ticarette çok taraflı bağımlılıklara yol açmaktadır.

Farklı Yarı İletken Türleri ve Üretim Riskleri

Özellikle, araştırma sonucunda yaklaşık 75 farklı yarı iletken türü olduğu tespit edildi. Bu farklılık, yarı iletken üretiminin birkaç ülkede yoğunlaşmasına yol açarak, ciddi ekonomik ve güvenlik politikası sonuçları olan tedarik darboğazı riskini de beraberinde getirmektedir.

Almanya'nın İhracat ve İthalat Dengesi

Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Direktörü Lisandra Flach, Almanya'nın sadece nihai çip ticaretinde değil, ayrıca üretim ekipmanı ve ham maddelerde de ithal ettiğinden fazlasını ihraç ettiğine dikkat çekti. Bu durum, küresel yarı iletken üretimindeki bağımlılıkların karşılıklı bir yapıya dönüştüğünü göstermektedir.

Gelecekteki Politika Önerileri

Araştırmacı Dorothee Hillrichs, önümüzdeki dönemde tüm çiplerin yalnızca Avrupa'da üretilmesinin gerçekçi olmadığını ifade etti. Ticaret kısıtlamalarının verimli olmayacağını vurgularken, hükümetlerin üretim sürecinin her aşamasında inovasyonu teşvik edici politika yaklaşımlarını benimsemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Çip Ticaretinin Ekonomik Ölçüsü

Ifo araştırmasına göre, 2022'de küresel yarı iletken ticareti 1,2 trilyon dolara ulaşırken, aynı dönemde küresel petrol ve gaz ihracatı 3,3 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Bu, çiplerin modern ekonomideki kritik önemini bir kez daha ortaya koyuyor.