Almanya: Lübnan İstikrarsızlığı İsrail İçin Tehlike

Almanya'nın Tehdit Uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği son hava saldırılarının İsrail için önemli güvenlik riskleri barındırabileceğini belirtti.

İstikrarsızlık Uyarısı

Baerbock, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Almanya'nın ARD kanalına konuşarak, "Tüm Lübnan'ın istikrarsızlaşma riski mevcut ve bu durum kesinlikle İsrail'in güvenliği açısından faydalı değil," ifadelerini kullandı.

Ateşkes Çağrısı

Alman Bakan, bu hava saldırılarının, ABD, Fransa, Almanya ve diğer bölgesel ortakların Lübnan-İsrail sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulunmalarından sonra gerçekleştiğine dikkat çekti. Baerbock, "Durum son derece tehlikeli; tüm bölgenin bir şiddet sarmalına sürüklenme riski var," dedi.

Politik Güvenlik Açısından Risk

Baerbock, "Lübnan'daki terör hedeflerine karşı askeri müdahalelerin mantıklı görülebileceğini," ancak bu tür saldırıların, İsrail'in kuzeyinde güvenliği yeniden tesis etme çabalarına darbe vurabileceğini savundu.

Evlerine Dönemeyecekler

Bakan, "Eğer bu saldırılar artık bir yangını tetiklerse, yaklaşık 80 bin İsrailli evlerine dönemeyecek, çünkü sınır bölgeleri daha da güvensiz hale gelecek," değerlendirmesini yaptı. New York'taki mevkidaşlarıyla birlikte ateşkes çağrısında bulunduğunu vurguladı.