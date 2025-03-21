Almanya, Rus 'Gölge Filosuna' Ait Bir Gemiyi Ele Geçirdi

Almanya'dan Sert Adım: Rus Gölge Filosuna El Koyuldu

Almanya'nın Baltık Denizi'nde, Rus 'gölge filosunun' bir parçası olan Eventin adlı Panama bandıralı gemiye el koyduğu iddia edildi. Spiegel dergisinin haberine göre, Alman gümrüğü, söz konusu gemiye 14 Mart tarihinde müdahale etti.

40 Milyon Avro Değerinde Ham Petrol Ele Geçirildi

Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, el konulan tanker ile birlikte 40 milyon avro değerinde yaklaşık 100 bin ton ham petrolün Almanya’nın mülküne geçtiği belirtildi. Güvenlik kaynakları, bu durumun ardından geminin bayrağının değiştirileceği öngörüsünde bulundu.

Almanya'nın Sert Tutumu ve Yaptırımlar

Berlin yönetimi, Rusya'nın uluslararası petrol satışına yönelik gizli gölge filosuna karşı net bir tutum sergileyerek Moskova'ya önemli bir mesaj gönderdi. Almanya'nın, Rus petrolünün Baltık Denizi üzerinden geçişine göz yummayacağı ifade ediliyor.

Gemi Güvenli Bir Şekilde İzleniyor

Yetkililerin, tankerin güvenli bir şekilde nasıl ve nerede pompalanacağı üzerinde çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. Sızıntı riski nedeniyle, Eventin gemisi Sassnitz kenti açıklarına çekildi ve Alman güvenlik yetkilileri tarafından 24 saat boyunca izlendi.

Öte yandan, Eventin gemisinin şubat sonundan bu yana Avrupa Birliği (AB) listesinde Rusya’nın gölge filosunun bir parçası olarak yer aldı.