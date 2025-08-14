DOLAR
Almanya Sınır Kontrollerine 80,5 Milyon Avro Harcadı

Almanya, Eylül 2024'te başlattığı sınır kontrollerine haziran sonuna kadar toplam 80,5 milyon avro harcadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 20:54
İçişleri Bakanlığı verileri: Harcamalar fazla mesai ve ek giderlerde yoğunlaştı

Almanya, düzensiz göçü önlemek amacıyla 2024 Eylül’de başlattığı sınır kontrolleri kapsamında, haziran sonuna kadar 80,5 milyon avrodan fazla harcadığını açıkladı.

ARD televizyonunun haberine göre, Sol Partinin talebi üzerine Almanya İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, 2024 Eylül ortasında başlatılan sınır kontrolleri, haziran sonuna kadar toplam 80,5 milyon avroya mal oldu. Maliyetin en büyük kısmını memurlara ödenen fazla mesai ücretleri oluştururken, görevle ilgili diğer ek giderler 37,9 milyon avroya ulaştı.

Öte yandan, sınır istasyonları için yaklaşık 2 milyon avro harcandı. Halihazırda Almanya sınırlarında 14 bin polis görev yapıyor.

Almanya, Eylül 2024’te düzensiz göçü önlemek amacıyla tüm ülke sınırlarında kontrollere başlamıştı.

