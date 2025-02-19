Almanya: Trump'ın Zelenskiy Yorumları 'Yanlış ve Tehlikeli'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Trump'ın Zelenskiy'e ait yorumlarını 'yanlış ve tehlikeli' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 21:57
Almanya: Trump'ın Zelenskiy Yorumları 'Yanlış ve Tehlikeli'

Almanya Başbakanı Scholz'tan Trump'a Tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında yaptığı yorumları "yanlış ve tehlikeli" olarak nitelendirdi. Der Spiegel dergisine açıklamalarda bulunan Scholz, "Zelenskiy'nin demokratik meşruiyetini inkar etmek tek kelimeyle yanlış ve tehlikelidir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Seçilmiş Başkanı Olmuş Vurgusu

Scholz, "Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın seçilmiş devlet başkanı olduğu doğrudur. Savaşın ortasında düzgün bir seçim yapılamayacağı gerçeği Ukrayna anayasası ve seçim yasalarıyla uyumludur. Kimse aksini iddia etmemelidir." şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki savaşın baş sorumlusunun Vladimir Putin yönetimindeki Rusya olduğunu belirten Scholz, "Ukrayna neredeyse 3 yıldır Rusya'nın saldırılarına karşı kendini savunuyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Sert Yanıt

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ZDF televizyonuna verdiği demeçte Trump'ın yorumlarını kesin bir dille reddederek, "Bu tamamen saçmalık." ifadesini kullandı. Baerbock, "Sadece hızlıca tweet atmayıp gerçek dünyayı görürseniz, Avrupa'da maalesef diktatörlük koşulları altında yaşamak zorunda kalanların kimler olduğunu bilirsiniz. (Bu kişiler) Rusya'daki, Belarus'taki insanlar." dedi.

Ukraynalıların her gün özgür demokrasileri için mücadele ettiğini belirten Baerbock, "Avrupalılar olarak, demokrasilerimizi birlikte güvence altına alabilmemiz için onları Avrupa Birliği yolunda destekliyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Öte yandan, Trump, Zelenskiy'i ülkesinde seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." şeklinde açıklamalar yapmıştı.

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