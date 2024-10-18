Almanya ve ABD Liderleri Güçlü NATO Vurgusu Yaptı

Almanya Başbakanı Scholz, ABD ile NATO'ya Bağlılıklarını Vurguladı

Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, güçlü bir NATO'ya olan bağlılıklarını ifade etti. Scholz, "Hep birlikte, topraklarının her santimetrekaresini savunan güçlü bir NATO'ya bağlıyız. Bu, İttifak'ın tüm üyeleri için bir güvence." dedi.

Ukrayna’nın Yanındayız

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteklerini vurgulayan Scholz, son üç yılda Almanya ile ABD arasında kurulan güvene dayalı işbirliğinin önemini belirtti. "Birlikte, Ukrayna'nın yanında duruyoruz. Rusya'nın saldırısı, Avrupa güvenlik düzenini tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hukukun Önemi

Uluslararası hukukun ihlalini kınayan Scholz, Ukrayna'nın cesur direnişinin başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerin desteği ile sürdüğüne dikkat çekti. "Putin'in planının başarısız olması sizin liderliğiniz sayesindedir," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın İsrail Destekçiliği ve Orta Doğu’da Barış Çabaları

Scholz, 7 Ekim tarihinde Hamas'ın Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı rolüne değinerek, İsrail'in savunma hakkını tekrar vurguladı. "Gerilimin daha da tırmanmasını önlemenin önemli olduğu konusunda hemfikiriz." dedi.

İki Devletli Çözüm Üzerine Siyasi Süreç

İki ülkenin ortak hedefinin, İsrail ve Filistin arasında iki devletli bir çözüm oluşturmak adına bir siyasi sürecin devamı olduğunu belirten Scholz, bu konudaki kararlılıklarının tam olduğunu ifade etti.

Biden'dan Ukrayna'ya Destek Mesajı

ABD Başkanı Biden ise Almanya'nın yakın bir müttefik olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'nın özgür ve bağımsız bir ulus olarak hayatta kalabilmesi için işbirliğimiz devam etmeli," şeklinde konuştu. Biden, özellikle zorlu bir kışa hazırlanan Ukrayna'ya yönelik desteklerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Güvenlik Konuları Üzerine Görüşmeler

İki lider, görüşmelerinde Gazze, Lübnan ve İran’daki güvenlik sorunlarını da ele alacağını belirtti. Biden, İsrail’in Hamas lideri hakkında yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, barışa giden yol için fırsatlar yaratılması gerektiğini dile getirdi.

Her iki liderin açıklamaları, Almanya ve ABD'nin uluslararası işbirliği ve güvenlik meselelerinde nasıl bir yol izlemeyi planladıklarını açığa kavuşturuyor.