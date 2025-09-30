Almanya: Wadephul'den Trump'ın Gazze Planına 'Eşsiz Fırsat' Çağrısı

Wadephul: Fırsat kaçırılmamalı, bölgeye hafta sonu ziyaret

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planı yazılı bir açıklama ile değerlendirdi.

Wadephul, açıklamasında planı, 'ABD'nin Gazze planı, Gazze'deki korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor' sözleriyle nitelendirdi ve planın Gazze'deki binlerce insan için umut verdiğini vurguladı.

Wadephul ayrıca, 'Bu fırsat kaçırılmamalı. Hamas bunu değerlendirmeli.' diyerek Hamas'ı etkileyebilecek taraflara derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

Bakan, ABD Başkanı Trump'a, bölgedeki Arap devletlerine ve Gazze'de barışı sağlamak isteyen diğer Müslüman ülkelere somut destekleri için teşekkür ettiğini belirtti.

Almanya'nın plana somut destek sağlamaya hazır olduğunu ifade eden Wadephul, planın Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir uzlaşma sürecinin önünü açabileceğini öne sürdü ve bu fırsatın değerlendirilmesini istedi.

Wadephul ayrıca bu amaçla hafta sonu bölgeye bir ziyaret planladığını duyurdu.