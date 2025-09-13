Almanya Yerel Seçimleri: Türk Adaylar Bonn ve Solingen'de Başkanlık İçin Yarışıyor

Almanya'da yerel seçimler: Türk adaylar belediye başkanlığı için yarışıyor

Mesut Zeyrek - Almanya'da Türklerin yoğun yaşadığı, 18 milyonu aşkın nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) yarın yapılacak yerel seçimlerde bazı büyük şehirlerde Türk kökenli adaylar, belediye başkanı olmak için yarışacak.

Bonn: Merve Nur Laçin Kılınç (DAVA) başkanlık hedefiyle sahada

Merve Nur Laçin Kılınç (27), Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak (DAVA) Partisinden, diyetisyen ve halk sağlığı uzmanı. AA muhabirine hedefinin herkesin kendisini eşit hissettiği şehir inşa etmek olduğunu söyledi.

Kılınç, Almanya'da doğup büyüdüğünü ve eğitimini burada tamamladığını belirterek, "Köklerim Türkiye’de olsa da hayatımın büyük kısmı bu topraklarda geçti. Almanya, artık sadece yaşadığımız yer değil bizim de yuvamız. İşte bu yüzden hem geçmişimle gurur duyuyorum hem de geleceğe umutla bakıyorum." dedi.

Şahsî motivasyonunu anlatırken Kılınç, "Bizim hikayemiz 60 yıl önce buraya gelen dedelerimiz, babalarımız, annelerimiz ve ninelerimizle başladı. Onlar, alın teriyle bu ülkenin kalkınmasına katkı sundular. Bugün onların torunları artık yönetimde söz sahibi oluyor. Ben de bu hikayenin bir devamının olduğuma inanıyorum. Siyasete girmem, aslında onların mücadelesine sahip çıkma isteğimden doğdu. Başkan adayı olmam ise sadece kendim için değil toplumun tamamı için daha adil ve kapsayıcı bir gelecek istememden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Hedefleri: "Benim en büyük hedefim, her bireyin kendisini eşit hissettiği şehir inşa etmek. Ayrımcılığın değil dayanışmanın konuşulduğu bir gelecek. Gençlere umut, kadınlara fırsat, yaşlılara güven veren bir şehir hayal ediyorum. Yönetimde şeffaflığı, adaleti ve kapsayıcılığı güçlendirmek için varım."

Kılınç, oy çağrısını şu sözlerle yaptı: "Bu, seçim sadece benim değil hepimizin seçimidir. Batı Avrupa’daki tüm vatandaşlarımıza çağrım, lütfen sandığa gidin çünkü bizim sesimizi en güçlü şekilde duyurabileceğimiz yer sandıktır. Oy kullanmak, hem bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak hem de bizden önce gelen nesillerin emeklerine sahip çıkmaktır."

"Biz, bu ülkenin ayrılmaz bir parçasıyız. Köklerimiz Türkiye’de olabilir ama dallarımız bu topraklarda yeşerdi. Almanya, bizim de vatanımız."

Solingen: Büşranur Çetin (ABİ) gençliği temsil ediyor

Büşranur Çetin (24), Alternative Bürgerinitiative (ABİ) adayı, pedagog. Beş yıldır Belediye Meclisi'nde görev yapıyor ve edindiği tecrübeyi belediye başkanı olarak halka hizmetle taçlandırmak istiyor.

Çetin, iki kültürle uyum içinde büyüdüğünü söyleyerek, "Doğduğum ve büyüdüğüm şehrin sorunlarını ve beklentilerini biliyorum. Aynı zamanda ailemden aldığım eğitim ve yetiştiğim kültürel değerlerimize, manevi ve milli değerlerimize bağlı yetiştim. Benim adaylığım yalnızca gençler için değil aynı zamanda göçmenler, kadınlar ve yıllardır sesi duyulmayan herkes için bir umudu temsil ediyor. Halkın yanında, halkla birlikte bir yönetim anlayışını savunuyorum." dedi.

Gençlere çağrısı: "Artık beklemeyin, artık sadece seyirci olmayın. Siz de bulunduğunuz yerde sorumluluk alın, söz sahibi olun. Bu şehirde söz hakkımız var ve bu şehri hep birlikte daha yaşanabilir hale getirebiliriz. Başörtülü, başörtüsüz, göçmen kökenli ya da Alman, hiç fark etmez. Hepimiz, bu şehrin ortak paydasında buluşuyoruz. Herkesi sandığa gitmeye ve oy kullanmaya davet ediyorum. Oy, iradenin sandığa yansıması demektir. Doğrular duyarlı olmalı ki yanlış ve haksızlıklarla birlikte mücadele edebilelim."

Çetin, halkla içi içe olduğunu ve katılımcı yönetim istediklerini vurgulayarak, "Benim adaylığım bir genç kadının hayali değil Solingen halkının ortak iradesinin yansımasıdır. Biz, kimseye tepeden bakmıyoruz, halkla iç içeyiz. Eğer bana destek verirseniz Solingen’i hep birlikte, sizlerle beraber, katılımcı bir şekilde yöneteceğiz. 'Bir oydan ne olur.' demeyin. Belki de senin oyun kazananı belirleyecek. Herkesi seçimlere katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Her iki aday da seçmenleri sandığa çağırıyor; ortak hedefleri daha adil, kapsayıcı ve katılımcı yerel yönetimler kurmak.

Almanya'da Türklerin yoğun yaşadığı, 18 milyonu aşkın nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) yarın yapılacak yerel seçimlerde bazı büyük şehirlerde Türk kökenli adaylar, belediye başkanı olmak için yarışacak. Bonn Büyükşehir Belediye Başkanlığı için diğer 9 adayla yarışacak olan Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak (DAVA) Partisinden 27 yaşındaki diyetisyen ve halk sağlığı uzmanı Merve Nur Laçin Kılınç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.