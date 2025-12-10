Başiskele Kullar’da Kavşak Düzenlemesi: Trafik Akışı Rahatlıyor

Başiskele Kullar’da Kavşak Düzenlemesi Trafiği Rahatlatıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde trafik akışını rahatlatmak amacıyla kapsamlı bir kavşak düzenlemesi gerçekleştirdi.

Yapılan Çalışmanın Detayları

Yol Bakım Onarım ve Yapım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde, Hacıoğlu Sokak ve Ezgi Caddesi kesişiminde bulunan yoğun kavşakta yenileme çalışması yaptı.

Proje kapsamında yağmur suyu ızgaraları deplase edildi, refüjler yenilendi ve yol çizgileri çekildi. Ayrıca yaya güvenliğini sağlamak için bölgeye süpürge beton kaldırımlar inşa edildi.

Beklenen Etki

Yetkililer, yapılan düzenlemeyle bölgedeki ulaşımın daha akıcı ve güvenli hale geldiğini bildiriyor.

