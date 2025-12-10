DOLAR
42,6 -0,02%
EURO
49,64 -0,15%
ALTIN
5.759,28 0,08%
BITCOIN
3.950.156,7 0,33%

Başiskele Kullar’da Kavşak Düzenlemesi: Trafik Akışı Rahatlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kullar'da Hacıoğlu Sokak ile Ezgi Caddesi kesişimindeki kavşağı yenileyerek ulaşımı ve yaya güvenliğini artırdı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:14
Başiskele Kullar’da Kavşak Düzenlemesi: Trafik Akışı Rahatlıyor

Başiskele Kullar’da Kavşak Düzenlemesi Trafiği Rahatlatıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde trafik akışını rahatlatmak amacıyla kapsamlı bir kavşak düzenlemesi gerçekleştirdi.

Yapılan Çalışmanın Detayları

Yol Bakım Onarım ve Yapım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde, Hacıoğlu Sokak ve Ezgi Caddesi kesişiminde bulunan yoğun kavşakta yenileme çalışması yaptı.

Proje kapsamında yağmur suyu ızgaraları deplase edildi, refüjler yenilendi ve yol çizgileri çekildi. Ayrıca yaya güvenliğini sağlamak için bölgeye süpürge beton kaldırımlar inşa edildi.

Beklenen Etki

Yetkililer, yapılan düzenlemeyle bölgedeki ulaşımın daha akıcı ve güvenli hale geldiğini bildiriyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE BAŞİSKELE İLÇESİNDE TRAFİK AKIŞINI RAHATLATMAK AMACIYLA KAVŞAK...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE BAŞİSKELE İLÇESİNDE TRAFİK AKIŞINI RAHATLATMAK AMACIYLA KAVŞAK DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILDI.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE BAŞİSKELE İLÇESİNDE TRAFİK AKIŞINI RAHATLATMAK AMACIYLA KAVŞAK...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
3
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
5
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
6
Muğlalı Gençler Bansko'da AB Destekli Gençlik Eğitimine Katıldı
7
Başiskele Kullar’da Kavşak Düzenlemesi: Trafik Akışı Rahatlıyor

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar