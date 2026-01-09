Alo 153 2025 Raporu: 1 milyon 193 bin 60 çağrıya yanıt

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 İletişim Merkezi, 2025'te 1 milyon 193 bin 60 çağrıya yanıt verdi; 63 bin 836 kayıtlı başvuru aldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:37
Kayseri Büyükşehir Belediyesi iletişim ağını güçlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim hizmetlerinin etkin ve erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Alo 153 İletişim Merkezi ile 7 gün 24 saat Kayserililere hizmet veriyor. Merkez, 2025 yılında vatandaşlardan gelen 1 milyon 193 bin 60 çağrıya yanıt vererek şehirle belediye arasındaki iletişim köprüsünü güçlendirdi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde, Alo 153 gece gündüz demeden sorumluluk alanına giren konularda hızlı çözüm üretme çabasıyla çalışıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki merkez, 2025'te bir önceki yılın hizmet çıtasını daha da yukarı taşıdı.

Vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini anlık olarak alan Alo 153, özellikle kırsal ilçelerdeki acil ve yerel sorunların çözümü için aktif görev yapıyor. Merkez tarafından kayıt altına alınan ve ilgili birimlere yönlendirilen başvurular titizlikle değerlendirilip sonuçlandırılıyor.

2025 verileri: Alo 153, yıl içinde ayrıca 63 bin 836 kayıtlı başvuru aldı. Beyaz Masa ve Mobil Beyaz Masa birimleri de yüz yüze yapılan talepleri kayıt altına alıp ilgili birimlere iletti.

Merkez; Sosyal Hizmetler, Ruhsat, Zabıta, Kütüphane, Spor ve Kültür, Hobi Bahçeleri, Cenaze, Çevre Hizmetleri, Otopark, Kayıp Eşya, Otobüs Seferleri, Kaybis, Tramvay ve Seyahat Kartları gibi birçok alanda vatandaşların başvurularına çözüm sunuyor.

Alo 153 yalnızca şikâyet ve taleplere yanıt vermekle kalmayıp, belediyenin başarılı çalışmaları dolayısıyla gelen teşekkür çağrılarını da kaydediyor; bu çağrılar hizmet memnuniyetinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Başkan Büyükkılıç, merkezin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Vatandaşlarımızdan Alo 153 İletişim Merkezi’mize gelen her bir çağrı çok kıymetli. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerine en hızlı şekilde cevap verebilmek adına 7 gün 24 saat iletişim merkezimizi aktif tutuyoruz".

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 İletişim Merkezi ile yerel yönetimde şeffaflık ve etkinliği artırma hedefini sürdürerek hizmet kalitesini her geçen gün yükseltmeyi amaçlıyor.

