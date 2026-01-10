Berberlerde Yapay Zeka Akımı: Saç ve Sakalda Yeni Trend

Vatandaşlar fotoğraflarıyla tıraş öncesi yeni görüntülerini görerek karar veriyor

Yapay zekanın kullanım alanı günden güne genişlerken, vatandaşların berbere giderken saç modellerini görerek seçmesi hem berberlerin işini kolaylaştırıyor hem de saç modelinin nasıl duracağının önceden görülmesini sağlıyor. Yapay zeka son dönemde berber salonlarında yeni bir akım başlattı; müşteriler fotoğraflarını yapay zekaya göstererek saç ve sakal modellerini gözleriyle görüyor.

Kullanılan uygulamalarla berberlerin tıraşı kolaylaşırken, vatandaşlar istedikleri modelin tıraştan önce nasıl görüneceğini deneyimleyebiliyor. Bu yöntem, kataloglara bakıp karar vermekten daha somut bir alternatif sunuyor ve talep günden güne artıyor.

Berber Hamdi Ülger yapay zekayı değerlendirdi: "Yapay zeka artık her sektörde etkili olmaya başladı. Yani vatandaşlar artık kendi fotoğrafını yapay zekaya atarak nasıl bir saç ya da sakal modeli kendine yakışır bunu net bir şekilde görüyorlar. O da bizim işimizi kolaylaştırıyor yani yapay zekanın iyi yönlerini de görmüş olduk bu şekilde. Artık istedikleri gibi kendilerinin önce bir saçına, sakalına şekil vermeden kendilerini görmüş oluyorlar. Yani o saç sakal kendine nasıl yakışır, nasıl durur diye. Bu da bizim işimiz de kolaylaştırmış oluyor. Bu yönden memnunuz. Daha önce vatandaşlar saç kataloğundan bakıyorlardı. Hani bu bana olur mu olmaz mı diye. Yaklaşımları bu kadar iyi olmuyordu. Mesela yapay zeka ile daha kolay oldu bunlar. Kendini bire bir görmüş oluyor. Bu konuda talep günden güne artıyor. Kendini hani böyle daha güzel ya daha mutlu hissedenler oluyor. Bu sakal şekli ile bu saç şekli bana daha çok yakışır diyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yapay zeka söylenenin tam tersi. Berberlikte rağbeti arttırabilir. Yani kuaföre gelme isteyenin daha çok arttırabilir. Bizim sektörde olumlu yanının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Benim tavsiyem bunu ya da buna benzerleri olumlu yönde kullandıkları sürece kendilerine daha çok kolaylıklar sağlayacaklarını herkes zaten görüyor ya da fayda göstereceğini görüyoruz. Bütün sektörlerde bence faydalı yanlarına almamız lazım" dedi.

Berberlerde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla, müşterilerin daha özgüvenli ve tatmin olmuş hissettiği; sektörün de bu teknolojiden olumlu yönde etkilendiği belirtiliyor.

YAPAY ZEKANIN KULLANIM ALANI GÜNDEN GÜNE GENİŞLERKEN, VATANDAŞLARIN BERBERE GİDERKEN SAÇ MODELLERİNİ GÖREREK SEÇMESİ DE HEM BERBERLERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR HEM DE SAÇ MODELİNİN NASIL DURACAĞININ GÖRÜNMESİNİ SAĞLIYOR.