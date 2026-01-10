Berberlerde Yapay Zeka Akımı: Saç ve Sakalda Yeni Trend

Berberlerde yapay zeka yaygınlaşıyor; müşteriler fotoğraflarıyla tıraş öncesi saç ve sakal modellerini gördüğünü belirtiyor. Berber Hamdi Ülger uygulamadan memnun.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:44
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:48
Berberlerde Yapay Zeka Akımı: Saç ve Sakalda Yeni Trend

Berberlerde Yapay Zeka Akımı: Saç ve Sakalda Yeni Trend

Vatandaşlar fotoğraflarıyla tıraş öncesi yeni görüntülerini görerek karar veriyor

Yapay zekanın kullanım alanı günden güne genişlerken, vatandaşların berbere giderken saç modellerini görerek seçmesi hem berberlerin işini kolaylaştırıyor hem de saç modelinin nasıl duracağının önceden görülmesini sağlıyor. Yapay zeka son dönemde berber salonlarında yeni bir akım başlattı; müşteriler fotoğraflarını yapay zekaya göstererek saç ve sakal modellerini gözleriyle görüyor.

Kullanılan uygulamalarla berberlerin tıraşı kolaylaşırken, vatandaşlar istedikleri modelin tıraştan önce nasıl görüneceğini deneyimleyebiliyor. Bu yöntem, kataloglara bakıp karar vermekten daha somut bir alternatif sunuyor ve talep günden güne artıyor.

Berber Hamdi Ülger yapay zekayı değerlendirdi: "Yapay zeka artık her sektörde etkili olmaya başladı. Yani vatandaşlar artık kendi fotoğrafını yapay zekaya atarak nasıl bir saç ya da sakal modeli kendine yakışır bunu net bir şekilde görüyorlar. O da bizim işimizi kolaylaştırıyor yani yapay zekanın iyi yönlerini de görmüş olduk bu şekilde. Artık istedikleri gibi kendilerinin önce bir saçına, sakalına şekil vermeden kendilerini görmüş oluyorlar. Yani o saç sakal kendine nasıl yakışır, nasıl durur diye. Bu da bizim işimiz de kolaylaştırmış oluyor. Bu yönden memnunuz. Daha önce vatandaşlar saç kataloğundan bakıyorlardı. Hani bu bana olur mu olmaz mı diye. Yaklaşımları bu kadar iyi olmuyordu. Mesela yapay zeka ile daha kolay oldu bunlar. Kendini bire bir görmüş oluyor. Bu konuda talep günden güne artıyor. Kendini hani böyle daha güzel ya daha mutlu hissedenler oluyor. Bu sakal şekli ile bu saç şekli bana daha çok yakışır diyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yapay zeka söylenenin tam tersi. Berberlikte rağbeti arttırabilir. Yani kuaföre gelme isteyenin daha çok arttırabilir. Bizim sektörde olumlu yanının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Benim tavsiyem bunu ya da buna benzerleri olumlu yönde kullandıkları sürece kendilerine daha çok kolaylıklar sağlayacaklarını herkes zaten görüyor ya da fayda göstereceğini görüyoruz. Bütün sektörlerde bence faydalı yanlarına almamız lazım" dedi.

Berberlerde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla, müşterilerin daha özgüvenli ve tatmin olmuş hissettiği; sektörün de bu teknolojiden olumlu yönde etkilendiği belirtiliyor.

YAPAY ZEKANIN KULLANIM ALANI GÜNDEN GÜNE GENİŞLERKEN, VATANDAŞLARIN BERBERE GİDERKEN SAÇ...

YAPAY ZEKANIN KULLANIM ALANI GÜNDEN GÜNE GENİŞLERKEN, VATANDAŞLARIN BERBERE GİDERKEN SAÇ MODELLERİNİ GÖREREK SEÇMESİ DE HEM BERBERLERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR HEM DE SAÇ MODELİNİN NASIL DURACAĞININ GÖRÜNMESİNİ SAĞLIYOR.

YAPAY ZEKANIN KULLANIM ALANI GÜNDEN GÜNE GENİŞLERKEN, VATANDAŞLARIN BERBERE GİDERKEN SAÇ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pediatri 2.0: Cerrahpaşa'da Çocuk Sağlığında Teknoloji Dönüşümü
2
Vali Akbıyık Yatağan Hükümet Konağı'nı İnceledi
3
Lodos Kocaeli'yi Karanlığa Gömdü: Elektrik Kesintileri Bazı Bölgelerde 20 Saati Aştı
4
RTÜK ile Genç Liderler: 'Doğanın Enerjileri Bizimle' Akran Eğitimcisi Programı
5
Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazetecilik Vurgusu
6
Kocaeli'de Kooperatif ve Birliklere %75 Hibeli Tarımsal Destek Başladı
7
AK Parti Sivrihisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı | Eskişehir İl Başkanlığı Katıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları