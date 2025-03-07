Alparslan Kuytul ve 12 Sanığın Kaçırma Davasında Duruşma Devam Ediyor

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytul ve 12 sanık, iş insanının kaçırılması davasında yargılanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:12
Alparslan Kuytul ve 12 Sanığın Kaçırma Davasında Duruşma Devam Ediyor

Alparslan Kuytul ve 12 Sanığın Kaçırma Davası Sürüyor

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul ile birlikte toplamda 13 tutuksuz sanığın, bir iş insanının kaçırılması ve bir doktorun tehdit edilmesi iddiaları kapsamında yargılanmalarına devam ediliyor. Dava, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte.

Duruşmaya katılan sanıklardan E.T, R.T. ve R.S. ile bazı tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Ancak sanık Alparslan Kuytul ve diğer tutuksuz sanıkların duruşmaya katılmadıkları belirtildi.

Tanıkların İfadeleri

Mahkemede tanık olarak dinlenen H.A, kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı'nın laboratuvarında 14 yıl çalıştığını ve taşınmazların üzerinin devredilmesi sürecini anlattı. H.A, "Koray Bey, taşınmazları geçici olarak benim üzerime devretmişti. Ancak bu taşınmazlar Koray Sarısaçlı'ya aittir," dedi. Tanık, taşınmazların daha sonra tanımadığı kişiler olan Y.T. ve Ç.I.'ya devredildiğini ifade etti.

Olayla ilgili sanıklar, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Davaya İlişkin İddianame Detayları

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Eylül 2021 tarihinde hazırlanan iddianamede, Kuytul’un da aralarında bulunduğu sanıklar için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" gibi suçlar yönünden toplamda 30 yıl 6 aydan 38 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmiştir. İddianamede ayrıca, Kuytul ve bir sanığın ceza talepleri bir adım ileriye taşınarak, ceza süresi belirlenen diğer sanıklara göre daha yüksek oranda belirlenmiştir.

Davanın ilerleyen günlerinde nasıl bir sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

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