Alpedo'dan laboratuvar iddialarına açıklama: Ürünler ihracata uygundu

Firma yetkililerinden net yanıt

Kahramanmaraş merkezli Alpedo Dondurma, bazı basın organlarında yayımlanan laboratuvar analiz sonuçlarına ilişkin iddialara yanıt verdi. Firma yetkilileri, çıkan haberlerin asılsız ve hatalı bilgilere dayandığını belirtti.

Alpedo Dondurma İşletme Müdürü Gıda Mühendisi Erdoğan Bayır, konuyla ilgili açıklamasında, 'Son günlerde bazı basın organlarında yer alan laboratuvar sonuçlarıyla ilgili iddialar tamamen asılsızdır. Bahsi geçen ürünler tamamen ihracat amacıyla üretilmiştir. Üretim sonrasında kendi laboratuvarımızda yapılan analizlerde sonuçlarımız uygundu. Ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) teyit amaçlı olarak numunelerimizi gönderdik. Ancak analiz sürecinde yaşanan gecikme ve numunelerin bekleme şartlarına bağlı olarak farklı sonuçlar çıkmıştır' ifadelerini kullandı.

Bayır ayrıca, konuyla ilgili olarak ikinci bir bakanlık onaylı, akredite laboratuvarda yapılan analizlerin kendi sonuçlarıyla tam uyumlu olduğunu vurgulayarak, 'Ürünlerimiz bu doğrulama sonrasında ihraç edilmiştir. İhracat yapılan ülkede de gümrük mevzuatına göre analizler yapılmış ve ürünlerimiz sorunsuz şekilde tüketime sunulmuştur. Biz üretimimizden eminiz, bu işletmeden uygunsuz bir ürün çıkması mümkün değildir' dedi.

Hukuki süreç ve marka vurgusu

Firmanın avukatı Mesut Çakar ise yayılan haberlerin algı oluşturma amacı taşıdığını belirterek, 'Sabah saatlerinde yayımlanan söz konusu haberleri biz de şaşkınlıkla öğrendik. Teknik ekibimiz ve gıda mühendislerimiz konuyla ilgili gerekli incelemeleri yaptı. Söz konusu ürünler ihracat amacıyla hazırlanmıştır ve hem firma laboratuvarında hem de bakanlık onaylı laboratuvarlarda yapılan testlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. KSÜ’den gelen farklı sonuçlar, numunelerin zamanında ve uygun şartlarda analiz edilmemesinden kaynaklanmış olabilir. Haberde öne sürülen iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur' dedi.

Çakar, haberi yapan kişi ve kurumlar hakkında adli sürecin başlatıldığını belirterek, 'Alpedo, 1970’li yıllardan bu yana hem Türkiye’ye hem de dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan köklü bir markadır. Kalite, hijyen ve gıda güvenliği ilkelerinden asla taviz vermeyiz. Kamuoyunun gönlü rahat olsun; ürünlerimiz güvenlidir' diyerek sözlerini tamamladı.

