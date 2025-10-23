Alper Gezeravcı İstanbul'da Gençlerle Buluştu: Türkiye'nin İlk Astronotu Uzay Vizyonunu Anlattı

Alper Gezeravcı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Gençlerle Buluştu

"Türkiye Yüzyılında Ülkemizin Uzay Araştırmaları Vizyonu" etkinliğinde deneyimler paylaşıldı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi A Blok Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte Gezeravcı, ülkenin insanlı ilk uzay misyonunu ve görev sürecinde yaşananları adım adım anlattı.

Sunumunda misyonun bütün aşamalarını gençlere aktaran Gezeravcı, devletin 100 yıllık tarihinde icra ettiği bu görevi anlatmaktan gurur duyduğunu belirtti. Gençlerin bu süreçten ilham almasını hedeflediğini vurguladı.

Gezeravcı, görevin bir vatandaşın uzaya gidip 22 gün macera yaşaması için gerçekleştirilmediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti bu görevi, dünya coğrafyasında en zorlu jeopolitik konumlardan birinde yüzlerce yıldır ayakta kalabilmeyi başarabilmiş güçlü bir devlet olarak geleceğinin teminatı saydığı siz evlatlarının hak ettiği mutluluk ve gururu yaşaması, ihtiyaç duyduğu ilhamı alması için icra etti."

Kendisinin bir sembol olduğunu ifade eden Gezeravcı, asıl merkezin gençlerin hikayesi olduğunu ve bu misyonun gençlere yönelik bir vizyon taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin uzay alanındaki kazanımlarına dikkat çeken Gezeravcı, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak tarihin sınava tabi tutulduğumuz o akışı içerisinde, zaman zaman sahip olduğumuz bu öz zenginlikleri unuttuğumuz dönemler oldu. Ancak bütün sınamalara ve geçmişte maruz kaldığımız badirelere rağmen yakın tarihe odaklanacak olursak, 1985 yılında TÜBİTAK UZAY'ın kurulmasıyla birlikte uzay alanında uydu çalışmaları alanında ciddi bir tecrübe elde etme noktasına geçtik. TÜBİTAK Uzay'ın yurt dışı bileşenlerle başlatmış olduğu çalışmaların neticesinde bu 41 yıllık sürecin içerisinde BİLSAT, RASAT, İMECE, GÖKTÜRK ve nihayet TÜRKSAT uydularının dizayn yapım, üretim ve işletme safhalarında çok ciddi tecrübe seviyesine ulaştık."

Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı uzay misyonunun ülke ve gelecek için büyük önem taşıdığını vurguladı. Aydın, "Sayın Alper Gezeravcı'nın yaptığı bu tarihi yolculuk, milletimizin bilimsel potansiyeline olan inancın güçlü bir göstergesidir. Kendisi, gençlerimize hayal kurmanın, bilime inanmanın ve azimle çalışmanın ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini göstermiştir. Üniversite olarak bizler de bu vizyonu öğrencilerimize aktarmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, Gezeravcı'yı üniversitelerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğuna yaptığı katkılar için kendisine gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Gezeravcı, salondaki öğrenci sorularını yanıtladı ve deneyimlerini, gençlerin kariyer ve ilham arayışlarına yönelik tavsiyelerle pekiştirdi.

