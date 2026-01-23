Altın Başarı Ödülleri'nde İHA Muhabiri Kemal Diri'ye 'Yılın En İyi Ekonomi Muhabiri' Ödülü

23. Altın Başarı Ödülleri Ankara'daki törenle sahiplerini buldu; İHA muhabiri Kemal Diri 'Yılın En İyi Ekonomi Muhabiri' ödülünü aldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:28
Tören ve Ödüller

Spiker Platformu ve Hayat Kırmızı Türk Dergisi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Altın Başarı Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ankara’daki 29 Ekim Şair Baki Nedim Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine medya ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Hayat Kırmızı Türk Dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya, yaptığı konuşmada başarının önemi, medya etiği ve Türkçe’nin önemine dikkati çekerek, İstanbul’da böyle bir etkinlik yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Törende, İhlas Haber Ajansı Ekonomi Muhabiri Kemal DiriYılın En İyi Ekonomi Muhabiri’ ödülüne layık görüldü. Diri’nin başarısı geceye damgasını vurdu.

Ayrıca törende Yılın En İyi Kadın Gazetecisi, Yılın En İyi Erkek Spor Spikeri, Yılın En İyi Kadın Televizyon Habercisi, Yılın En İyi Erkek Televizyon Haber Muhabiri, Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri ve En İyi Spor Yorumcusu gibi birçok alanda ödüller verildi.

23. Altın Başarı Ödülleri töreni, medya sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen öne çıkan etkinliklerden biri olarak dikkat çekti.

