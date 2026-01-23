Aydın Valiliği Hisar Camii İçin 7 Milyon TL Ödenek Ayırdı

Aydın Valiliği, Didim'de 2022'den beri kapalı olan Hisar Camii için 2026 yatırım programına 7 milyon TL ödenek ekledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:44
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:44
Didim Hisar Mahallesi sınırlarında yer alan ve restorasyonun ardından Temmuz 2022'de güvenlik gerekçesiyle kapatılan Hisar Camii için Aydın Valiliği harekete geçti. Caminin güçlendirilmesi amacıyla İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün 2026 Yılı Yatırım Programı'na 7 milyon TL ödenek dahil edildi.

Caminin geçmişi ve önceki restorasyon

Yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip yapı, 1998 yılında kültür varlığı olarak tescillendi. Yapı, geçmişte kilise olarak kullanılmış; Cumhuriyet döneminde bölgeye gelen muhacirler tarafından camiiye çevrildi. 2020 yılında, 588 bin 820 TL bedelle ihale edilen yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından cami 2021 yılında yeniden ibadete açılmıştı.

Ancak Temmuz 2022'de yapının bir duvarında meydana gelen açılma sonucunda yapı tekrar güvenlik gerekçesiyle ibadete kapatıldı.

Yeni restorasyon adımı ve mahalle tepkileri

Sorunun giderilmesi ve yapının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan yeni restorasyon sürecine ilişkin olarak, Aydın Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün 2026 Yılı Yatırım Programı'na 7 milyon TL ödenek konması önemli bir adım olarak kayda geçti.

Dört yıldır kapalı olan cami yerine mahalle sakinleri ibadetlerini caminin arkasında yer alan ve eskiden okul olarak kullanılan atıl bir binada sürdürüyor. Caminin uzun süre açılamaması zaman zaman mahalle sakinlerinin tepkisine neden olmuş; konu basın yoluyla gündeme taşınmıştı. Valiliğin ödenek kararı mahalle sakinlerinde memnuniyet yarattı, çalışmaların ne zaman başlayacağı ise merakla bekleniyor.

