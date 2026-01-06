Esenyurt Belediyesi Geri Dönüşümü Solarkent Sitesi'ne Taşıdı

Can Aksoy öncülüğündeki proje, ilçede kademeli olarak yayılıyor

Esenyurt Belediyesi, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde yürütülen geri dönüşüm çalışmalarını ilçedeki sitelerde kademeli olarak hayata geçiriyor. Pilot uygulamanın üçüncü durağı olarak belirlenen Solarkent Sitesi’nde çalışmalar tamamlandı.

Proje, daha önce Zafer Mahallesinde yer alan Hep İstanbul Sitesi ile başlayıp, ikinci aşamada İstanbul Hanevleri Sitesinde devam etmişti. Solarkent Sitesi’ndeki uygulama, çalışmanın üçüncü ve güncel adımı oldu.

Site içinde yapılan düzenlemeler kapsamında site çöp odalarına 60 adet 240 litre ve 4 adet 660 litre geri dönüşüm konteyneri yerleştirildi. Ayrıca site sakinlerinin günlük kullanımını kolaylaştırmak amacıyla toplam 8.800 adet mavi geri dönüşüm poşeti dağıtıldı.

Belediye ekipleri, bu desteklerin yanında site sakinlerine çevre bilinci ve atıkların kaynağında ayrı toplanması konularında kısa bir eğitim verdi. Proje ile geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması hedefleniyor.

Esenyurtlu vatandaşlar, çalışmalara önderlik eden Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’a teşekkürlerini iletti. Belediye yetkilileri ise benzer uygulamaların aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi ve bu çalışmaların Esenyurt Belediyesi’nin çevreye ve insan sağlığına verdiği önemi bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ CAN AKSOY’UN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI, İLÇEDEKİ SİTELERDE KADEMELİ OLARAK HAYATA GEÇİRİLMEYE DEVAM EDİYOR.