Esenyurt Belediyesi Geri Dönüşümü Solarkent Sitesi'ne Taşıdı

Esenyurt Belediyesi, Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde Solarkent Sitesi'ne 60x240L ve 4x660L konteyner, 8.800 mavi poşet ve eğitimle geri dönüşüm uygulaması getirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:15
Can Aksoy öncülüğündeki proje, ilçede kademeli olarak yayılıyor

Esenyurt Belediyesi, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde yürütülen geri dönüşüm çalışmalarını ilçedeki sitelerde kademeli olarak hayata geçiriyor. Pilot uygulamanın üçüncü durağı olarak belirlenen Solarkent Sitesi’nde çalışmalar tamamlandı.

Proje, daha önce Zafer Mahallesinde yer alan Hep İstanbul Sitesi ile başlayıp, ikinci aşamada İstanbul Hanevleri Sitesinde devam etmişti. Solarkent Sitesi’ndeki uygulama, çalışmanın üçüncü ve güncel adımı oldu.

Site içinde yapılan düzenlemeler kapsamında site çöp odalarına 60 adet 240 litre ve 4 adet 660 litre geri dönüşüm konteyneri yerleştirildi. Ayrıca site sakinlerinin günlük kullanımını kolaylaştırmak amacıyla toplam 8.800 adet mavi geri dönüşüm poşeti dağıtıldı.

Belediye ekipleri, bu desteklerin yanında site sakinlerine çevre bilinci ve atıkların kaynağında ayrı toplanması konularında kısa bir eğitim verdi. Proje ile geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması hedefleniyor.

Esenyurtlu vatandaşlar, çalışmalara önderlik eden Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’a teşekkürlerini iletti. Belediye yetkilileri ise benzer uygulamaların aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi ve bu çalışmaların Esenyurt Belediyesi’nin çevreye ve insan sağlığına verdiği önemi bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

