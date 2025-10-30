Altın Portakal'da 'Kanto' Gösterimi ve Söyleşi

Bu yıl 62'nci Altın Portakal'da Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda yer alan 'Kanto' gösterildi; yönetmen ve oyuncular yalnızlık ve fedakârlık temalarını anlattı.

Altın Portakal'da 'Kanto' Gösterildi

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'Kanto' filminin gösterimi yapıldı. Festival, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde film gösterimleri, söyleşiler ve oturumlarla devam ediyor.

Gösterim, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Ensar Altay'ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Yıldız Kültür, Sinan Albayrak, Didem İnselel ve Cavit Özer yer aldı. Gösterimin ardından yönetmen ve oyuncuların katıldığı bir söyleşi düzenlendi.

Söyleşide öne çıkanlar

Ensar Altay, Japonya'da yaşadığı süre boyunca bazı yaşlıların köşeye itilip yalnız ölüme terk edildiğine şahit olduğunu, gördüklerinin kendisini derinden etkilediğini anlattı. Altay, hem kişisel hem de yönetmen gözüyle dünyayı ve toplumu izlediğini, şimdi toplum olarak benzer bir yalnızlığa doğru gittiğimizi gördüğünü ve bu sorunu görünür kılmaya çalıştığını belirtti.

Yıldız Kültür, 'Kanto'nun hayatın içinden bir film olduğunu vurgulayarak, gerçek hayatta insanların tahammülünün azaldığını ve paylaşma isteğinin giderek yok olduğunu kaydetti.

Sinan Albayrak, filmde eşi ile annesinin arasında kalan ve demans hastası annesine bakan bir adamın hikayesinin anlatıldığını söyledi. Geçen sene annesine demans teşhisi konulduğunu aktaran Albayrak, hayatında filmdekine benzer bir durum yaşamadığını ancak 'evlat olarak bize bunca yıl bakan anneye bakmazsak, aile olarak paramparça oluruz. Annelerimize sahip çıkalım.' dedi.

Didem İnselel ise filmde olduğu gibi toplumda fedakârlığın çoğunlukla kadınlara yüklendiğini, bunun zamanla kadının görevi olarak algılanmaya başlandığını ifade etti.

Film Konusu

'Kanto' şöyle özetleniyor: Yıllarını ailesine adayarak geçiren Sude, sonunda düzenli bir işe başlamak üzeredir. Ancak kayınvalidesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolması, yıllardır üzeri örtülen sırları gün yüzüne çıkarır. Sude, bir yandan kayınvalidesini ararken bir yandan da sevgiyle fedakârlık arasındaki kırılgan dengeyi korumak zorunda kalmasını konu edinir.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Kanto" filminin gösterimi yapıldı. Filmin yönetmeni Ensar Altay (solda) ve oyuncu Sinan Albayrak (ortada) gösterim sonrası düzenlenen söyleşiye katıldı.

