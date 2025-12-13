Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali 15. yılında 'Kırılma Zamanı' ile başladı

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, dünyanın sayılı etkinlikleri arasında yer almasının ardından 15. kez kapılarını açtı. Tayyare Kültür Merkezinde düzenlenen açılış töreniyle başlayan festival, "Kırılma Zamanı" temasıyla fotoğraf sanatının güncel dinamiklerini Bursa'ya taşıyor.

Program ve katılımcılar

Küratörlüğünü Prof. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay ve Özcan Yurdalan'ın üstlendiği festival, 12 Aralık - 12 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlikte 15 uluslararası ve 15 ulusal fotoğrafçı, videoyla eser üreten 7 sanatçı, 8 kolektif, 11 genç, 7 engelli birey ve 20 çocuk fotoğrafçı olmak üzere eserler 12 farklı mekânda sergilenecek.

Festival süresince sergilerin yanı sıra paneller, söyleşiler, sanatçı konuşmaları, atölyeler ve portfolyo değerlendirmeleri de gerçekleştirilecek. Uluslararası bölümde Forough Alael, Abir Abdullah, Berge Arabian, Laura Chen, Issa Touma ve FEMLENS Kolektifi gibi isimler yer alıyor. Türkiye’den festivalde eserleri yer alacak isimler arasında Bülent Kılıç, Emin Altan, Rana Öztürk, Yiğit Günel, Ayla Güvenç, Ali Saltan, Kemal Aslan, Burcu Ertunç, A. Nur Türk, Cenk Erdoğan, Rıza Erdeğirmenci gibi önemli fotoğrafçılar bulunuyor. Ayrıca Türkiye’deki fotoğraf kolektifleri, gençlerin, engelli bireylerin ve çocuk fotoğrafçıların üretimleri de sergilenecek.

Açılış ve mesajlar

Festivalin ilk gününde 5 farklı mekânda 14 sanatçının çalışması sergilendi. Açılış programında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, etkinliğin kentin kültür ve sanat yaşamına önemli katkı sağladığını vurguladı. Başkan Bozbey şu değerlendirmeyi yaptı:

"Her yıl çıtayı yükselterek sürdürdüğümüz FotoFest’in, çok daha güçlü ve çok daha etkili bir festival olması için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık Bursa’da her 15 günde bir sanat etkinliğinin olması gerektiğine inanıyorum. İleride bu haftada bire de düşebilir. Bunu sadece resmi kurumların uhdesinde değil, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde ortaya koymalıyız. Bursa bu zamana kadar birçok sanatçı yetiştirmiştir. Bursa’nın değerlerine sahip çıkmalıyız"

Bozbey ayrıca temaya dair, "FotoFest bir ay boyunca kentimizin kültür haritasını zenginleştirecek. Fotoğrafın dönüştürücü gücünü hem yerel hem küresel ölçekte tartışmaya açarak geniş bir diyaloğun kapılarını aralayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür-sanatın evrensel dilini kentimizin her noktasına yayarken, FotoFest ile fotoğrafın birleştirici ve dönüştürücü gücünü toplumla buluşturmaya devam ediyoruz. FotoFest, güçlü bir kültür mirasıdır. Bu mirası, gençlerimizi de sürecin birer parçası yaparak geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Tüm sanatseverleri bu özel seçkiyi keşfetmeye davet ediyorum. Festivalin, kentimize, ülkemize ve tüm sanatseverlere ilham vermesini diliyorum" dedi.

Küratörün vurguları ve festivalin içeriği

Küratör Prof. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay, fotoğrafın toplumsal ve kişisel kırılmaların tanığı olduğunu, aynı zamanda fotoğraf pratiğinin kendi içinde de dönüşüme uğradığını belirtti. Akarçay sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Dijitalleşmeyle birlikte fotoğrafın yüzeyi değişti. Bilgisayar temelli üretimlerle fotoğrafik bakış çoğaldı. Fotoğraf olmayan bir fotoğraf diye tanımlama yapıldı. Bu seneki festivalde de bu değişimin yansımalarını göreceksiniz. Basın fotoğrafından geleneksel belgesele, kolajlardan çağdaş belgesele, yapay zekayla üretilen hayali mevhuma dair fotoğrafa geniş bir temsiliyeti olan festival içeriği oluşturuldu. FotoFest, 15. yılında dünya fotoğrafındaki en güncel ve kritik eğilimleri Türkiye izleyicisiyle buluşturma misyonunu sürdürüyor. Festivalin gerçekleşmesinde verdiği destek için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür ediyorum"

Diğer katılımcı açıklamaları ve kapanış

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, festivale katkı sunmaktan onur duyduklarını belirterek programın halka nefes olmasını ve gelecek için umudu tazelemesini diledi. BUFSAD Başkanı Tarık Akkurt, FotoFest’te yer alan her karenin bir kırılma anının tanığı olduğunu ifade etti. BUFSAD Onur Üyesi Ceyhun İrgil ise Türkiye’nin en büyük fotoğraf festivalinin Bursa’da düzenlenmesinden duyduğu gururu dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Mustafa Bozbey tarafından küratörler Prof. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay ve Özcan Yurdalan'a emekleri için plaket takdim edildi. Program, Volkan Çetin'in "Zamanın Yankıları" adlı film gösterimiyle sona erdi.

