Altın Rekora Doymuyor: Olağanüstü Rekor Artış

Asya piyasalarının açılmasıyla altında alışılmışın dışında sertlikte bir hareket yaşandı. TSİ 2.15'TE 2.075 dolardan işlem gören altının ons fiyatı yarım saat içerisinde yaklaşık yüzde 3 değer kazanarak 2.135 dolara çıktı. Böylece ons altında tarihi zirve görüldü.

Yaşanan bu sert artışın hemen ardından ons fiyat kazancın kısmi olarak geri verilmesi ile altın 2.085 dolar seviyesine indi.

Piyasalarda yaşanan sert hareketliliğin yanı sıra gram altın spot piyasada 1.993 TL ile tarihi zirveye ulaştı. Günün ilk saatlerinde gram altın1.937 TL seviyesine geriledi.

Federal Reserve Başkanı'ndan Açıklama

Altın fiyatlarındaki son yükselişte, Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalar etkili oldu. Powell, Atlanta’daki Spelman College'de gerçekleştirdiği konuşmada, "Attığımız güçlü adımlar, politika faizimizi oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdı"" şeklinde ifadeler kullanarak, Fed'in politika duruşunda daha güvercin bir yaklaşım benimseme olasılığını artırdı. Powell'ın bu sözleri, Fed'in daha geniş çaplı ekonomik teşviklere gitme eğiliminde olduğu beklentilerini güçlendirdi ve altın fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden oldu. Yatırımcılar, Powell'ın açıklamalarını dikkate alarak altına olan taleplerini artırma eğilimine girdi.

Altında 3 Haftalık Yükseliş Sürüyor

14 Kasım'da ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon verileri, yatırımcıların beklentilerinin altında kalmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı. Enflasyonun yüzde 3.2 olarak açıklanması, önceki yüzde 3.3'lük beklentinin altında kalması piyasalarda güvenli liman arayışını artırdı. Bu gelişme, ons fiyatının son üç haftada yüzde 7.2'lik bir artış kaydetmesine neden oldu. Yatırımcılar, enflasyon endişeleri ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altına olan taleplerini artırarak, değerli metaldeki bu gözle görülür yükselişi destekledi.

Özellikle enflasyon verisinin ardından, mart ayında Federal Reserve'den faiz indirimi beklentisi giderek arttı. CME FedWatch Tool verilerine göre, bir ay önce Mart ayında Fed'den faiz indirimi olma olasılığı yüzde 25 olarak gösterilirken, bugün itibarıyla bu oran yüzde 53'e yükseldi. Yatırımcılar, enflasyon endişeleri ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle Fed'in politika faizlerinde bir indirim yapma olasılığına dair beklentilerini güçlendirdi.

Son bir ay içinde, Federal Reserve'e yönelik artan beklentilerle birlikte ABD hazine tahvillerinde yaklaşık 40 baz puanlık bir düşüş yaşandı. Tahvil faizlerindeki bu düşüş, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altına olan talebi destekledi. Fed'in faiz politikasındaki olası bir gevşeme, yatırımcıları riskten kaçınmaya ve daha güvenli varlıklara yönlendirmeye teşvik etti. Bu durum, altın gibi değerli metallerin fiyatlarında artışa ve altın piyasasında olumlu bir harekete neden oldu.