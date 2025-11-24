Altınözü'nde Tek Şeritli Yolda 100 Kilometreyi Bulan Mikser Kamerada

Altınözü'nde tek şeritli yolda 100 kilometreyi bulan hızla ilerleyen mikser, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; çocuklar ve park halindeki araçlar tehlikede.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:22
Görüntüler Endişe Yarattı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde tek şeritli yolda 100 kilometreyi bulan hızla ilerleyen bir mikser, başka bir araç sürücüsü tarafından kayda alındı.

Deprem sonrası hafriyat kamyonu ve mikser sayısının arttığı Antakya ilçesinde, zaman zaman kuralları hiçe sayan sürücüler vatandaşların tepkisine yol açıyor.

Geçtiğimiz günlerde Altınözü ilçesinde gerçekleşen olayda, mikserin arkasında seyreden vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntü aldı. Kayıtlarda, yol kenarında oynayan çocuklar ve park halindeki araçlara rağmen mikser sürücüsünün hızını düşürmediği ve görüntü kaydeden sürücünün aracıyla mikser sürücüsüne yetişemediği görüldü.

