Altıntaş-Kundu'da 17 km İçme Suyu Hattı ve Kardeş Kentler Caddesi Yenileniyor

Çalışmalarda sona gelindi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASAT Genel Müdürlüğünün 2025 yatırım programındaki "Altıntaş-Kundu Turizm Oteller Bölgesi Basma Hattı Yapım İşi" kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

21 Mart 2025'ten bu yana devam eden projede 35 sondaj kuyusu açıldı ve yaklaşık 17 kilometrelik içme suyu hattı etap etap devreye alındı. Projenin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Kardeş Kentler Caddesi etabında 2 bin 500 metrelik hat imalatının ardından plent-mix temel (PMT) üzerine yapılan asfalt kaplama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla cadde 15 Aralık 2025'te daha güvenli ve konforlu bir şekilde trafiğe açılacak.

ASAT ve Fen İşleri ortak mesaisi

ASAT, içme suyu hattı imalatlarını tamamlandıkça devreye alarak bölgeye sağlıklı ve kesintisiz su sağlamaya başladı. Proje kapsamında yolun sol geliş yönü tek şeritten iki şeride çıkarılıyor.

Kardeş Kentler Caddesi'ndeki çalışmaların bir bölümünü ASAT Genel Müdürlüğü üstlenirken, yolun diğer kısmındaki üstyapı ve asfalt imalatlarını Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı gerçekleştiriyor.

